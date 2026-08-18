Anca Serea, mamă a șase copii, a vorbit deschis despre schimbările din viața sa de familie și despre provocările cu care se confruntă în gestionarea treburilor casnice. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit pe rețelele de socializare că a rămas complet singură în administrarea gospodăriei, după ce de aproximativ două luni nu mai beneficiază de ajutor în casă, iar la serviciile unei bone renunțase deja de mai bine de doi ani.

Anca Serea: „De aproximativ două luni nu mai avem nici ajutor în casă“

Vedeta a explicat că decizia de a renunța la bonă a venit în mod natural, pe măsură ce copiii au crescut și au devenit mai independenți. În plus, dorința de a petrece mai mult timp alături de ei a cântărit decisiv în această alegere, motiv pentru care familia nu mai este însoțită de personal de îngrijire nici în timpul vacanțelor.

Anca Serea si doi copiiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Bonă nu mai avem de mai mult de doi ani. Desigur, motivul este mai mult decât evident, pentru că copiii au crescut, iar mie chiar îmi place să petrec timp cu ei. Deci, nu călătoresc cu bona. Și, din păcate, spun că de aproximativ două luni nu mai avem nici ajutor în casă. Aici chiar e o mare problemă, dar sper ca în curând să rezolv acest mare gol”, a mărturisit Anca Serea pe pagina sa de Instagram.

Absența unei persoane dedicate curățeniei și treburilor casnice a pus o presiune suplimentară pe programul zilnic al vedetei. Aceasta a recunoscut că gestionarea tuturor responsabilităților dintr-o familie numeroasă presupune un efort constant și o organizare riguroasă, acoperind de la gătit și călcat până la curățenia generală.

„Nu mi-a fost cumplit de greu, dar nici foarte ușor, pentru că trebuie să acopăr nevoile tuturor: să gătesc, să calc, să fac curat și lista poate continua”, a adăugat soția lui Adrian Sână.

Anca Serea: „Le impun multe lucruri copiilor”

În ceea ce privește educarea celor șase copii ai săi, Anca Serea susține că se bazează pe comunicare, ascultare activă și respect reciproc. Chiar dacă impune reguli de conduită, vedeta caută tot timpul un echilibru prin dialog, mai ales atunci când familia se află departe de casă.

„Sunt genul de părinte care a învățat să își asculte copiii și, mai ales, să îi respecte și am doar de câștigat. Le impun multe lucruri, dar lucruri de bun simț. În aceeași măsură, mai ales când suntem plecați de acasă, facem un program cu care suntem de comun acord și, de aceea, lucrurile sunt mai simple. Copiii au crescut și dorințele lor au crescut odată cu vârsta, dar cred că înțelegerea este cheia”, s-a confesat Anca Serea urmăritorilor săi.

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