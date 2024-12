Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Călin Șerban, după divorțul de medicul Cristian Georgescu.

Recent s-a aflat că partenerul vedetei este Călin Șerban, instructor de kitesurfing din România, care a apărut în emisiunile „Exatlon” și „Ninja Warrior”. Vedeta a postat pe rețelele de socializare câteva imagini cu iubitul ei, dar și un mesaj pentru cei care o urmăresc.

„Dacă tot s-a făcut atâta vâlvă despre ‘cine este iubitul secret, și dacă tot ați aflat, vă las aici câteva dintre îmbrățișările noastre din acest an, cel mai frumos din viața mea! Pentru că, da, contorizăm la final de an ce trăim. Aveți încredere că iese soarele și pe strada voastră! Eu am avut! Nădejde și speranță! Seară frumoasă!”, a fost mesajul transmis de Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu este foarte fericită alături de partenerul ei, iar din imagini se vede clar acest lucru. Vedeta nu ezită să recunoască faptul că acest an a fost unul perfect pentru ea.

„Într-adevăr, radiez de fericire. Cred că am râs de la începutul anului până acum poate cât am râs în toată viața mea… Atât de fericită pot să spun că sunt, din toate punctele de vedere. Mă bucur că au făcut furori imaginile, chiar dacă nu sunt atât de clare… Pentru că nu mai vreau să împart fiecare moment personal cu toată lumea.

E suficient să se știe că iubesc și sunt iubită. E suficient să se știe că împărțim împreună fiecare zi plină de iubire, de bucurie, de fericire, de lucruri pe care le facem împreună. Călătorim foarte mult, râdem, cântăm, ne iubim, dansăm în fiecare zi, avem ritualuri de a face din fiecare zi care ne-a rămas pe Pământ cea mai frumoasă zi din viața noastră”, a povestit Anca pentru viva.ro.

