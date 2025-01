Frumoasa artistă nu și-a schimbat foarte mult forma corpului de-a lungul anilor, iar multe voci au acuzat-o că ar fi apelat la ajutorul chirurgului și că ar avea unele operații estetice.

De fiecare dată, Anca Țurcașiu a negat vehement aceste lucruri, iar recent a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Viva, cărora le-a dezvăluit încă o dată că nu are nicio operație estetică.

Neagă vehement că are operații estetice

„Dacă alăturați mai multe fotografii cu mine de acum 30, 20 sau 10 ani, veți vedea că sunt la fel. Într-adevăr, mi-am schimbat foarte mult părul, culoarea părului, sunt altă persoană, pentru că sunt blondă acum. Altfel, o să vedeți că sunt la fel. Nu știu de ce s-au spus astfel de lucruri despre mine și nici nu mă interesează. Fiecare este liber să facă ce vrea cu corpul lui și cu fața lui, cu mintea, cu sufletul lui, cu tot. N-avem dreptul să judecăm pe nimeni și nu ne interesează, chiar nu stau să comentez acest aspect”, a spus celebra artistă pentru sursa citată.

Cântăreața a afirmat că, pentru a se menține în formă, ținând cont de vârsta pe care o are, trebuie mereu să facă eforturi, să țină diete și să practice diferite sporturi.

„Asta cu silueta de invidiat, într-adevăr, e raportată probabil la vârstă. Am făcut eforturi dintotdeauna să mi-o păstrez. Ba chiar și azi pot spune că fac eforturi, mâncând atent, făcând sport. Iar dacă iau 3-4 kg, imediat intru în acțiune și le dau jos. Chiar asta urmează să se întâmple, pentru că am avut o perioadă în care am pus 2-3 kg, nici nu m-am mai urcat pe cântar de mult și vreau să le dau jos. Așa că voi intra într-un program foarte strict de sport și alimentație”, a mai spus Anca Țurcașiu în Viva.

