EXCLUSIV Anda Adam avea planuri mari cu casa din Bragadiru. Nu voia să locuiască acolo: „Voiam să i-o fac cadou mamei mele, care vine în România anul viitor”

Anda Adam spune că nu a fost evacuată din casa din Bragadiru, ci că a plecat ea acum 6 luni. Ea a anunțat că a plătit un avans proprietarilor pentru respectivul imobil, însă nu au făcut și acte. A început și renovările, însă când ea a vrut să-l achiziționeze, aceștia s-au răzgândit. „Proprietarii m-au indus în eroare că mi-l vor vinde timp de mai multe luni de zile și apoi s-au răzgândit”, susține artista, care are de gând să intenteze un proces pentru a-și recupera banii.

Casa din Bragadiru nu era însă pentru ea. Mama Andei Adam revine în România din America după ani de zile. Ea avea să locuiască acolo, mai ales că imobilul e foarte aproape de reședința cântăreței.

„Oricum era casa pe care i-o achiziționam mamei mele, care urmează să vină în România anul viitor. Și am zis să îi fac o surpriză pentru că tot acolo, la 10 metri distanță, eu mai am achiziționată o altă casă și cu un teren, o curte de 500 de metri. Tocmai de aceea am vrut să o cumpăr pe asta să fie chiar lângă mine mama mea.

Toată bună intenția să o cumpăr, în niciun caz, nici nu voiam să păcălesc pe nimeni, nici nu voiam să trag vreo țeapă pentru că nu aveam de ce. Doar nu băgam bani în ea degeaba, și cu scopul acesta am cumpărat-o, casă o iau pentru mama mea și să fie lângă casa mea, la 10 metri.”, ne-a dezvăluit vedeta.

Anda Adam și mama ei

„Am pierdut atâta timp și bani ca să îi fac cuiva casă frumoasă, cadou”, a mai spus Anda Adam, care are de gând să prezinte toate dovezile cu investiția pe care a făcut-o în respectiva locuință, înainte de tranzacția finală, de a avea casa pe numele ei.

„Dacă se va continua într-o direcție obraznică, eu o să pun la dispoziție toate dovezile poveștii reale. Pot să demonstrez absolut tot, există martori, oameni care reprezintă legea, există poze înainte și după cu investiția făcută și toată buna mea credință și încrederea…nu a fost și de partea cealaltă cum am crezut”, a încheiat artista.

Recomandări STENOGRAME. Nu doar Drulă îi deranjează pe primari și pe liderii sindicali de la Metrorex: „Tolontan ăsta nu se lasă deloc”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andei Adam i-a fost intentat un proces pentru a evacua imobilul. Instanța s-a și pronunțat ieri, 17 mai. Judecătoria Cornetu a decis prin decizie executorie, evacuarea Andei Adam din imobilul din orașul Bragadiru.

Avocatul Adrian Cuculis, care l-a reprezentat în proces pe reclamant, a confirmat decizia la Antena 3. „Discutăm de o evacuare cu cântec. Pentru că au trecut aproape șase luni de când proprietarul a depus cererea de evacuare. Tot scandalul a început de la faptul că Anda Adam voia să cumpere acest imobil situat în Ilfov și nu a mai avut banii necesari sau pur și simplu nu a mai vrut să îi plătească omului diferența de bani.

Pretinde că a făcut niște îmbunătățiri într-un imobil care nu îi era în proprietate. A refuzat mai multe luni să evacueze acest imobil. Nu stătea cu chirie. Se făcuse un antecontract de vânzare-cumpărare și promisese că în intervalul de timp octombrie-decembrie ar fi urmat să plătească suma de bani prin care să i se transfere dreptul de proprietate. Ulterior s-a rezoluționat acest act, și pur și simplu a refuzat să plece din imobil. Au existat discuții în care clientul meu, proprietarul, a fost înjurat și amenințat”, a declarat avocatul.

GSP.RO Bancul care îl scoate din sărite pe Putin. O vedetă din Rusia a îndrăznit să-l posteze pe net: „De ce nu reușește...”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Putin primește o nouă LOVITURĂ. Anunțul lui Zelenski îl face KO!

Observatornews.ro Tânăr ucis cu sălbăticie de un adolescent, la Domnești. Ar fi refuzat să se culce cu el, după ce întreținuse relații sexuale cu alți trei băieți

HOROSCOP Horoscop 18 mai 2022. Berbecii au nevoie de curaj, care îi poate ajuta să vadă problemele așa cum sunt, fără exagerări

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă acum cu femeia din Ucraina care a primit 200 de lei de la un șofer într-o benzinărie din România

Orangesport.ro VIDEO | O sportivă rusă a avut un discurs şocant chiar în faţa lui Vladimir Putin. Episodul a făcut înconjurul lumii

PUBLICITATE Deea Codrea: „Sustenabilitatea vine atunci când te cunoști“