Anda Adam, dezvăluiri din culisele „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Mă prefac că o suport. Mi se pare că nu avem lucruri de împărțit”

„Nu, nu m-am votat nici măcar o dată. Aș fi vrut să mă votez, dar nu am apucat. De fiecare dată uit să mă votez. Însă niciodată nu e prea târziu. O să mă votez și eu când o să apuc, dacă o să apuc”, a răspuns Anda Adam, potrivit Wowbiz.

Artista a fost întrebată și dacă nu suportă vreo colegă de competiție. „Să știi că nu există aici o concurentă pe care să n-o suport, dar mă prefac că o suport. Mi se pare că nu avem atât de multe lucruri de împărțit, încât să ajung să nu suport pe cineva”, a mai spus concurenta.

„Nu cred că a început nimeni să joace rolul ăsta, ori o face foarte bine și nu ne prindem, ori momentan nimeni nu face chestia asta”, a mai adăugat vedeta.

Ce operații estetice are Anda Adam

Artista a mai vorbit și despre operațiile estetice, despre care spune că are doar două, nu mai multe, așa cum se zvonește: „Am o operație la sâni și am o rinoplastie ca să-mi corectez o deviație de sept. Nu am absolut nimic făcut, față, pomeți, coaste, mâini, picioare lungit, nimic. Nu am operații eșuate, am două și cam atât”.

