Andi Moisescu revine pe micile ecrane cu Apropo TV. Emisiunea fusese scoasă din grila Pro TV în primăvară. Prezentatorul TV a oferit detalii exclusive pentru Libertatea despre format și data oficială a lansării.

După o perioadă de pauză, emisiunea Apropo TV revine oficial pe micile ecrane la începutul lunii octombrie. Proiectul coordonat de Andi Moisescu revine în grilă cu rubrici consacrate, dar și cu noutăți. Prezent la premiera de gală a filmului „3 zile în septembrie", care a avut loc luni seară, prezentatorul TV ne-a oferit detalii despre emisiunea lui de suflet.

„Apropo TV” a debutat în anul 2005 și, timp de aproximativ 20 de ani, a fost un reper pentru telespectatori. În fiecare duminică, de la ora 13:00, fanii emisiunii se obișnuiseră să îl urmărească pe Andi Moisescu într-un format relaxat, inteligent și diferit de restul programelor TV. Din primăvară, emisiunea a intrat într-o pauză.

Când revine Apropo TV la Pro TV

„Sunt alături de colegele mele, de Sorana și de Rodi, colegele cu care fac Apropo TV de peste 15 ani. Sunt absolvente de Scenariu la Universitatea de Teatru și Film amândouă”, ne-a spus vedeta Pro TV despre compania în care se afla.

Perioada de pauză a emisiunii se încheie la începutul lunii viitoare, iar echipa se află deja în plin proces de producție.

„Emisiunea a fost într-o pauză și revine acum pe 4 octombrie. Suntem chiar după ședința noastră de sumar. Am avut de filmat azi un podcast pentru un alt film care urmează să se lanseze puțin mai în toamnă, în octombrie”, a spus, pentru Libertatea, Andi Moisescu.

Noul sezon Apropo TV își propune să păstreze direcția stabilită în anii precedenți, punând un accent deosebit pe tradiții și pe continuitatea rubricii Căminul Cultural.

„Noul sezon Apropo TV vine cumva în siajul sezonelor precedente. Avem două direcții: una dintre ele foarte cunoscută, mergem mai departe și cu Căminul Cultural, o să mai avem cinci episoade din noua serie tot cu Bogdan Simion. Trei dintre ele sunt filmate în țară, prin diverse locații: Gorj, Caraș-Severin și Bihor, trei lucruri complet diferite. Noi insistăm să căutăm ce mai mișcă în materie de folclor autentic”, a detaliat Andi Moisescu.

Pe lângă incursiunile din țară, edițiile noi vor aduce în prim-plan și artiști consacrați din domeniu.

„Am găsit și două episoade care au legătură cu zona folclorică din jurul Bucureștiului, deci sunt două prezențe extrem de cunoscute pe care n-am apucat să le invităm până acum în Căminul Cultural și ne bucurăm foarte tare că îi avem. Mă refer la Panseluța Feraru, extrem de cunoscută din zona de lăutărie de aici din București, și de așa-numitul clan Miu, amândoi la țambal. Familia e formată de fapt dintr-un tată și doi băieți. Tatăl a fost unul dintre cei mai mari țambaliști din România, copiii îi urmează, sunt exact la același nivel cu el, George și Robert. Pe George și pe Ione îi avem invitați în emisiune, am apucat deja să filmăm, o să fie absolut superb”, a completat Andi Moisescu pentru Libertatea.

„Pe lângă asta o să aduc o nouă serie la care am început să lucrez și care se cheamă Sharing Knowledge și care aduce în atenția publicului nume mai puțin cunoscute publicului larg, care cred că pot reprezenta sau cel puțin pentru mine reprezintă adevăratele modele în viață”, a precizat prezentatorul.

Andi Moisescu: "Emisiunea se autofinanțează"

Un aspect important al producției rămâne sustenabilitatea proiectului pe o piață media dinamică. Andi Moisescu a confirmat că formatul funcționează după reguli financiare proprii, adaptate mediului privat.

„Da, emisiunea se autofinanțează, își caută singură sursele de supraviețuire, ceea ce nu văd nimic anormal într-o societate în care până la urmă suntem într-o societate comercială prin definiție”, a precizat Andi Moisescu pentru Libertatea.

În ciuda specificului emisiunii, prezența acesteia pe un post de mare audiență este văzută de realizator ca un semnal pozitiv pentru piața media din România.