La doar două zile după ce au început studiile la o prestigioasă școală britanică din Cotswolds, Archie și Lilibet Diana au fost retrași. Stabiliți în Marea Britanie de trei săptămâni, Harry și Meghan ar fi luat această decizie după ce s-au consultat cu echipa lor de securitate.

O schimbare neașteptată

Revenirea cuplului, alături de cei doi copii, pe continentul european, după mai mulți ani petrecuți în California, a fost marcată de această schimbare neașteptată. Un purtător de cuvânt al Ducilor de Sussex a confirmat informația:

„Decizia ca cei doi copii să schimbe școala a fost luată în urma discuțiilor cu echipa de securitate a familiei referitoare la aspectele practice ale situaţiei lor actuale ”. Potrivit ITV News, Archie și Lilibet au început deja cursurile la o altă școală, relatează publicația Gala.

Ducii de Sussex au ținut, de asemenea, să clarifice faptul că această decizie nu a reprezentat „în niciun caz” o critică la adresa școlii, ci dimpotrivă, ei au mulțumit personalului pentru profesionalism.

Îngrijorări legate de securitatea familiei

În spatele acestei schimbări bruște se află un aspect care îi preocupă pe Harry și Meghan de câțiva ani: siguranța familiei lor atunci când se află în Regatul Unit.

Comisia însărcinată cu monitorizarea securităţii familiei regale şi a personalităţilor publice a analizat nivelul de protecţie poliţienească de care fiul cel mic al regelui Charles al III-lea şi familia sa au nevoie după revenirea lor în Regatul Unit, pe 26 august.

Potrivit presei, Harry şi Meghan au ales să locuiască în Cotswolds, o regiune idilică din centrul Angliei, preferată de celebrităţi. Ducii i-au înscris pe Archie, în vârstă de şapte ani, şi pe Lilibet, de cinci ani, la o şcoală privată al cărei nume nu a fost dezvăluit.

Potrivit revistei Hello!, distanţa care trebuie parcursă până la această şcoală şi traficul intens de pe traseu au suscitat îngrijorări legate de securitate.

Fiul cel mic al regelui şi soţia sa au renunţat în anul 2020 la îndatoririle regale şi au părăsit Regatul Unit cu destinaţia Statele Unite, pe fondul unor disensiuni cu familia regală. Odată cu plecarea, au pierdut dreptul la protecţia asigurată de poliţie.

Ducii de Sussex s-au întors pe 26 august din California