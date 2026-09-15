Reintroducerea măgarilor sălbatici asiatici în deșertul Negev din sudul Israelului este considerată astăzi una dintre cele mai de succes inițiative de conservare din regiune. Început în 1982, proiectul a pornit cu eliberarea a doar 28 de exemplare în Makhtesh Ramon, iar după mai bine de patru decenii, populația acestor animale a depășit 300 de exemplare, potrivit unui studiu publicat recent de Gizmodo.

Măgarul sălbatic asiatic a revenit în peisajul deșertic al Negevului

Măgarul sălbatic asiatic (Equus hemionus), odinioară dispărut din Orientul Mijlociu din cauza vânătorii excesive, pierderii habitatului și competiției pentru sursele de apă, a revenit în peisajul deșertic al Negevului. Încă din 1968, Israelul a început să clădească o bază pentru viitoarele reintroduceri prin crearea unei populații reproducătoare în rezervația Hai-Bar Yotvata, folosind 11 animale provenite din Iran și Turkmenistan.

După 14 ani de pregătiri intense, între 1982 și 1987, primii 28 de măgari sălbatici au fost eliberați în Ein Saharonim, în inima craterului Makhtesh Ramon. În perioada 1992–1993, alți zece măgari au fost eliberați în Wadi Paran, la aproximativ 35 de kilometri sud de primul loc. Deși numărul inițial de animale era extrem de mic, iar riscurile de pierdere a diversității genetice erau mari, rezultatele au depășit așteptările.

Extinderea populației a început să fie vizibilă în anii '90, când măgarii sălbatici au avansat treptat către regiunile mai înalte ale Negevului și ale văii Arava. Autoritatea Parcurilor și Naturii din Israel a considerat proiectul un succes încă din momentul în care populația a ajuns la aproximativ 300 de exemplare.

Apa, elementul-cheie al supraviețuirii

Într-un deșert arid, strategia de reintroducere a unei specii trebuie să ia în calcul accesul la resurse vitale. Măgarii sălbatici au nevoie de surse regulate de apă, iar în zonele înalte ale deșertului Negev, acestea sunt rare.

Pentru a sprijini populația în creștere, autoritățile israeliene au instalat puncte artificiale de apă. Acestea au devenit esențiale, mai ales în lunile calde, când coincide și sezonul de reproducere.

Interesant este că distribuția surselor de apă a influențat chiar și dinamica genetică a populației. Masculii dominanți, care controlează teritoriile din jurul acestor puncte, au obținut cele mai multe oportunități de reproducere.

Pentru a evita monopolizarea acestor resurse de către un număr mic de masculi, în 2020, au fost adăugate alte surse artificiale de apă, ceea ce a permis o mai bună distribuție a exemplarelor și o diversificare genetică mai mare.

Studiile arată că impactul lor asupra peisajului nu a fost unul dramatic

Deși reintroducerea măgarilor sălbatici a avut un efect pozitiv asupra biodiversității din Negev, studiile arată că impactul lor asupra peisajului nu a fost unul dramatic.

Cercetările efectuate pe parcursul a șase ani în Makhtesh Ramon au comparat zonele accesibile măgarilor cu cele împrejmuite și au concluzionat că nu s-au produs schimbări semnificative în structura vegetației sau în diversitatea speciilor.