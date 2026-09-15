Mai mulți jurnaliști au fost atacați și agresați fizic marți, 15 septembrie, în timp ce transmiteau de la protestul neautorizat al fermierilor desfășurat în Piața Victoriei, din fața Guvernului.

Jurnaliști de la Digi 24, Realitatea Plus și Snoop, atacați violent în Piața Victoriei de către protestatari

O echipă a postului Digi 24, formată dintr-un reporter și un cameraman, a fost agresată direct de către protestatari. Cameramanul Digi 24 a fost lovit cu pumnii în față și a fost transportat de urgență la spital pentru investigații medicale, inclusiv un RMN.

De asemenea, transmisiile live de la fața locului ale televiziunii Digi 24 au fost întrerupte din cauza persoanelor violente care au aruncat cu pietre și alte obiecte către jandarmi și reprezentanții presei.

UPDATE 21:40 Jurnalista Snoop Ioana Moldoveanu a fost agresată, marţi, în timp ce filma la protestul din Bucureşti de către un bărbat cu faţa acoperită. În momentul incidentului, reportera filma bărbaţi care aruncau cu pietre desprinse dintr-un refugiu de tramvai către o barieră de jandarmi.

„Aproape de finalul protestului din 15 septembrie 2026, mai mulţi bărbaţi au început să arunce cu pietre desprinse dintr-un refugiu de tramvai către o barieră de jandarmi de pe strada Buzeşti, la doi paşi de Piaţa Victoriei. În timp ce filma momentul, reportera Snoop Ioana Moldoveanu a fost lovită peste cameră de un protestatar care avea faţa acoperită", au transmis, marţi seară, jurnaliştii Snoop, într-un mesaj pe Facebook.

În paralel, o echipă a postului Realitatea Plus a fost victima agresiunilor în timpul relatărilor din piață. Reportera Realitatea Plus a fost îmbrâncită de un grup de bărbați cu fețele acoperite, nemulțumiți de modul în care jurnaliștii reflectau violențele din Piața Victoriei.

Poliția s-a autosesizat și face verificări

Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu în cazul agresiunilor asupra echipei Realitatea Plus, demarând verificări pentru identificarea suspecților și conducerea acestora la audieri. Autoritățile au recomandat jurnaliștilor prezenți la protest să acorde o atenție deosebită propriei siguranțe și să se îndepărteze din zonele periculoase, potrivit News.ro.

În același timp, Jandarmeria Capitalei a delimitat o zonă de siguranță destinată mass-media, recomandând jurnaliștilor să solicite protecția forțelor de ordine dacă părăsesc acel spațiu.

Forțele de ordine au subliniat că dreptul la informare trebuie exercitat în condiții de siguranță, iar orice comportament violent va fi tratat cu fermitate. Totodată, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a cerut televiziunilor și radiourilor să relateze cu rigoare editorială și să separe clar faptele de opinii pentru a evita escaladarea tensiunilor din stradă.

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Tensiunile de la protestul fermierilor de marți, 15 septembrie, au degenerat după ce manifestanții au forțat cordoanele de jandarmi și au blocat traficul pe Șoseaua Kiseleff și în Pasajul Victoriei. Protestatari violenți au atacat jandarmii cu bâte, pari și pietre smulse din trotuar, determinând forțele de ordine să folosească gaze lacrimogene.

Protestul neautorizat al crescătorilor de animale a fost deturnat de persoane infiltrate, printre care susținători ai lui Călin Georgescu, simpatizanți AUR, activiști antivaccin și membri ai galeriilor de fotbal. În urma confruntărilor violente, Jandarmeria a raportat 24 de persoane rănite, inclusiv opt jandarmi. Trei dintre răniți au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență București, prezentând contuzii, politraumatisme și traumatisme cranio-cerebrale.

Zeci de răniți și rețineri la Guvern

Peste 30 de persoane violente au fost scoase din mulțime de jandarmi și duse la poliție pentru verificări, iar 26 au fost reținute pentru audieri. De asemenea, trei bărbați au fost amendați cu 11.000 de lei pentru comportament necooperant și recalcitrant.