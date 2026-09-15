Unele aeroporturi din lume sunt cunoscute pentru pentru facilitățile moderne, dar altele sunt adevărate coșmaruri pentru călători, din cauza infrastructurii slabe, a organizării deficitare sau a unor experiențe care lasă mult de dorit. Într-un articol publicat de The Telegraph, zece colaboratori și-au împărtășit poveștile despre aeroporturile care i-au dezamăgit cel mai mult.

Paris-Charles de Gaulle, unul dintre cele mai criticate aeroporturi din Europa

Unul dintre cele mai criticate aeroporturi din Europa este Paris-Charles de Gaulle (CDG). „Cine spune că vacanța începe de la aeroport, clar nu a fost la Charles de Gaulle”, afirmă Simon Calder.

Deși este cel mai aglomerat aeroport din Uniunea Europeană, infrastructura acestuia este departe de standardele unui astfel de hub internațional, potrivit The Telegraph.

Transportul public spre CDG este o provocare, având în vedere că linia B a RER este adesea aglomerată, iar confuzia creată de denumirile stațiilor poate cauza momente de panică pentru turiștii străini. De asemenea, orientarea în interiorul aeroportului este dificilă, iar Terminalul 2 – o rețea complicată de clădiri – poate pune răbdarea oricui la încercare, conform publicației menționate.

Ce spune John Arlidge despre aeroportul Sheremetyevo (Moscova)

John Arlidge își amintește o călătorie în Rusia din 1993, care i-a lăsat un gust amar. La Sheremetyevo, bagajele au fost lăsate pe pistă, expuse la ninsoare, iar pasagerii au format un lanț uman pentru a le aduce în terminal.

„747-urile treceau pe lângă noi în timp ce mutam bagajele înghețate în terminal”, își amintește John.

Mai târziu, la întoarcerea spre Londra, Arlidge a descoperit că zborul său fusese anulat, dar bagajul său deja plecase spre destinație.

Tivat, Muntenegru, un test de răbdare pentru călători

Tivat, un aeroport mic din Muntenegru, devine un adevărat test de răbdare pentru călători, mai ales în plin sezon. Anna Selby descrie haosul de pe aeroport într-o zi toridă din iulie:

„Când am fost acolo, la sfârșitul lui iulie, temperaturile erau foarte ridicate, dar ușile erau închise, iar pasagerii trebuiau să aștepte afară – fără umbră și fără apă – timp de o oră înainte să poată ajunge măcar la zona de check-in”.

După ce au fost lăsați să intre, pasagerii au fost înghesuiți într-un spațiu fără scaune, unde au așteptat ore întregi pentru a trece de un control de securitate extrem de lent.

Aeroportul Internațional Indira Gandhi, Delhi

Lee Cobaj nu are cuvinte de laudă pentru aeroportul din Delhi, pe care îl descrie ca pe o provocare extremă.

„Testul de rezistență începe înainte să ajungi acolo”, spune Lee, referindu-se la traficul infernal din jurul terminalului.

Odată ajunși, călătorii sunt întâmpinați de cozi interminabile la check-in și de controale de securitate ultra-solicitante, unde „personalul morocănos” poate face experiența și mai stresantă.

„Am pierdut numeroase zboruri de legătură la Aeroportul Internațional Miami, deși am lăsat suficient timp între zboruri”

Călătoriile prin aeroporturile din SUA sunt adesea criticate, iar Miami International (MIA) nu face excepție, conform publicației menționate. Michelle Jana Chan a spus a ratat mai multe zboruri de legătură aici, în ciuda unui timp de escală generos.

„Am pierdut numeroase zboruri de legătură la Aeroportul Internațional Miami, deși am lăsat suficient timp între zboruri.

Într-o călătorie de la Londra la San Jose, nici măcar o rezervă de cinci ore nu a fost suficientă, din cauza întregului proces obligatoriu de la Miami: controlul pașapoartelor, recuperarea bagajelor, predarea din nou a bagajelor și trecerea din nou prin controlul pașapoartelor.

Am petrecut noaptea într-un hotel murdar și scump din apropierea aeroportului, cu un aparat de aer condiționat care arunca praf, iar a doua zi am prins următorul zbor”.

Un alt episod memorabil a fost provocat de un turist care a făcut o fotografie în zona de control al pașapoartelor, declanșând furia oficialilor de frontieră.

„Se simțea ca și cum am fi fost într-o altă epocă”, povestește Michelle despre reacția agresivă a autorităților.

Aeroportul Internațional Istanbul, un alt aeroport pe listă

Deși aeroportul este impresionant ca mărime și modernitate, experiența pasagerilor lasă de dorit.

„Am mers o jumătate de oră pe jos pentru a schimba poarta și am plătit 20 de euro pentru o bere slabă și câteva alune”, a spus Chris Moss.

Părerea lui Tony Wheeler despre aeroportul din capitala Nigeriei

Aeroportul din capitala Nigeriei a fost descris de Tony Wheeler ca fiind unul dintre cele mai haotice prin care a trecut. După anularea unui zbor Kano-Lagos, a fost redirecționat spre Abuja, de unde a încercat să ajungă la Lagos cu un zbor Air Peace, într-un avion Boeing 737 vechi, folosit anterior în China și Italia.

„Zona de plecări părea să aibă mult mai mulți pasageri decât ar fi putut transporta toate zborurile, dar era imposibil să-ți dai seama, deoarece, dacă exista un panou de plecări, eu nu l-am găsit niciodată. Iar dacă se făcea vreun anunț, nu reușeam să-l înțeleg”, a spus Tony Wheeler.

Chris Leadbeater, despre Aeroportul Internațional Santorini

Construit în 1972 pe o insulă vulcanică din arhipelagul Ciclade, Aeroportul din Santorini a devenit un punct de tranzit aglomerat pentru turiștii fascinați de peisajele insulei, potrivit Telegraph. Popularitatea sa, alimentată de rețelele sociale, a dus la aglomerații sufocante, mai ales în lunile de vârf.

„La ultima mea vizită, da, recunosc că și eu am contribuit la această problemă. Scena din terminal era atât de haotică încât părea desprinsă dintr-un nivel al infernului lui Dante”, notează Chris Leadbeater.

Robert Jackman, despre aeroportul Amsterdam

Amsterdam Airport Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, continuă să fie o provocare majoră pentru pasageri, potrivit Telegraph. În ciuda succesului modelului de conectivitate regională al KLM, pasagerii se confruntă cu dificultăți semnificative din cauza sistemului digital de frontieră EES al UE.

Acest nou regim a dus la cozi interminabile și confuzie generală, afectând conexiunile aeriene.

„Linia scurtă de conexiune – cunoscută în familia mea drept linia scurtă a nervilor, a devenit un experiment social crud”, a declarat Robert Jackman.

Părerea lui Gemma Knight-Gilani despre Singapore Changi

„Changi este, în multe privințe, absolut demn de toate premiile și laudele pe care le primește. Este frumos, este ultramodern, iar complexul de divertisment și magazine Jewel, care leagă cele trei terminale, este o adevărată minune. Este puțin cam departe de centrul Singaporelui, dar având în vedere că acest oraș-stat dispune de un teritoriu limitat, pot trece cu vederea acest lucru.

Mai greu de iertat este experiența pasagerilor aflați în tranzit. Zona de acces public este un vis: curată, modernă și plină de magazine și facilități. Zona de după controlul de securitate nu este însă la fel.