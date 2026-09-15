Uniunea Europeană va lansa până la sfârșitul anului 2026 un portofel digital destinat stocării diplomelor și documentelor de asigurări sociale, potrivit unei propuneri legislative recente publicate de Comisia Europeană. Inițiativa urmărește să reducă birocrația și să simplifice recunoașterea calificărilor profesionale, care ar putea dura doar cinci săptămâni în loc de 14 luni, cum se întâmplă în prezent.

Portofel digital pentru recunoașterea rapidă a calificărilor profesionale în UE

Prin această măsură, Comisia Europeană vizează reducerea obstacolelor administrative care îngreunează mobilitatea profesională în spațiul comunitar. Portofelul digital va permite angajaților să-și dovedească drepturile în materie de securitate socială și să-și valideze calificările în orice stat membru al UE, dacă profesia respectivă este reglementată.

„Piața unică trebuie să devină și o piață a competențelor, cu mai multe oportunități pentru lucrători și companii”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Pentru profesiile reglementate și cu o cerere ridicată, cum ar fi medicii, arhitecții, asistentele medicale, farmaciștii, dentiștii, moașele și medicii veterinari, recunoașterea diplomelor obținute în afara UE ar putea fi automată, dacă acestea provin din programe acreditate care respectă standardele europene minime.

Digitalizarea documentelor europene aduce beneficii economice majore pe piața muncii

Planul Comisiei include digitalizarea documentelor precum cardul european de sănătate sau formularul A1, care atestă acoperirea de către sistemul de securitate socială națională pentru lucrătorii detașați. Aceste documente ar trebui să fie disponibile în format digital în mai puțin de 24 de ore.

Conform estimărilor Comisiei, implementarea pachetului legislativ ar putea genera beneficii economice de aproximativ 6 miliarde de euro până în 2040, datorită accelerării procesului de recunoaștere a calificărilor și verificării documentelor în timp real, scrie „El Economista”.

De asemenea, propunerea prevede reducerea la jumătate a costurilor administrative pentru companii, facilitând angajarea de specialiști din alte state membre. Potrivit datelor din 2024, doar 3,9% din populația activă a Uniunii Europene trăia și lucra în alt stat membru, deși 18% dintre europeni și-au exprimat dorința de a se muta în altă țară.

Autoritatea Europeană a Muncii primește puteri extinse pentru a proteja drepturile angajaților

Pe lângă digitalizarea documentelor și accelerarea recunoașterii calificărilor, Comisia propune extinderea atribuțiilor Autorității Europene a Muncii. Aceasta va putea efectua inspecții, accesa baze de date europene și lucra pentru protejarea drepturilor lucrătorilor din afara UE. În 2021, autoritatea a desfășurat 347 de inspecții transfrontaliere, descoperind multiple cazuri de muncă nedeclarată și salarii neplătite.