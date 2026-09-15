Chokcherd Duangngern, un șofer de taxi din provincia Pathum Thani, Thailanda, a transformat 150 de baht (3,90 de euro) într-un câștig neașteptat de peste 100.000 de baht (peste 2.601 de euro), după ce un magazin de bijuterii i-a confirmat că o brățară cumpărată dintr-o piață de vechituri, aparent fără valoare, era, de fapt, din aur autentic, relatează publicația de știri din Thailanda The Thaiger.

Bărbatul a plătit 150 baht pentru obiecte

Pe 28 august, Chokcherd Duangngern, un bărbat de 45 de ani care lucrează ca șofer de taxi a intrat împreună cu iubita sa într-un magazin de bijuterii din districtul Thanyaburi.

În mâini ținea o cutie argintie mată și o brățară ce părea a fi o imitație. Ambele obiecte au fost achiziționate de la o piață second-hand din apropierea căii ferate din Rangsit, plătind 100 de baht pentru cutie și 50 de baht pentru brățară.

Angajații magazinului au folosit un aparat special pentru a testa metalele, iar rezultatele au fost uimitoare. Cutia s-a dovedit a fi din argint autentic, cântărind 156,88 grame, și a fost cumpărată de magazin cu 9.844 baht.

Brățara s-a dovedit a fi de aur

În mod surprinzător, brățara, despre care Chokcherd credea că este doar un accesoriu ieftin, s-a dovedit a fi de aur cu o puritate de aproximativ 80-90% și o greutate de 24,30 grame, pentru care a primit 94.881 baht. În total, câștigul său a fost de 104.725 baht (2.724,31 euro).

„Când am aflat, atât eu, cât și iubita mea am avut lacrimi în ochi”, a declarat Chokcherd pentru Channel 3, citat de The Thaiger.

Norocul său a venit într-un moment critic, după ce motocicleta sa fusese furată cu puțin timp înainte, iar el era nevoit să lucreze folosind o motocicletă veche, aparținând mamei sale. Cu banii obținuți, Chokcherd și-a cumpărat un vehicul nou, necesar pentru a-și continua activitatea.

Chokcherd crede că norocul său a fost completat de profesionalismul personalului magazinului

„Majoritatea magazinelor de aur doar aruncă o privire asupra obiectelor, dar aici testează fiecare piesă cum trebuie. Dacă nu ar fi verificat brățara, probabil că ar fi ajuns uitată într-un sertar sau aruncată”, a explicat el.

Căutarea obiectelor vechi în piețele second-hand a devenit o activitate pe care Chokcherd intenționează să o continue. Acum poartă cu el mereu o lupă specială pentru a verifica dacă obiectele au inscripții ce indică prezența aurului sau argintului.