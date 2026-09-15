Adela Popescu a revenit în forță pe marele și pe micul ecran, respectiv un film și un serial, ambele lansate în aceeași zi. Actrița a povestit cum s-a schimbat dinamica din familie și ce responsabilități are Radu Vâlcan.

După o perioadă în care a ales să se dedice creșterii celor trei copii și vieții de familie, Adela Popescu a bifat o revenire spectaculoasă în mediul artistic. Actrița trăiește un moment rar întâlnit în cariera sa, marcând în aceeași zi lansarea a două proiecte majore: lungmetrajul „3 zile în septembrie” și serialul „Fără Urmă” de la Pro TV.

Tranziția de la rutina casnică la ritmul alert de pe platourile de filmare s-a produs spontan, propunerile venind într-un moment în care Adela Popescu intenționa să prelungească pauza profesională.

„Este incredibil ce se întâmplă. De unde până nu demult îți spuneam că eu vreau să mai stau, că eu vreau să mă odihnesc, că mie-mi place să stau acasă cu copiii, au apărut așa niște proiecte care pur și simplu m-au făcut să accept din prima și sunt foarte fericită. Iată că în seara asta, 14 septembrie, e premiera filmului „3 zile în septembrie", este și premiera serialului din care fac parte, „Fără Urmă„, pe ProTV, ambele în aceeași zi”, a mărturisit Adela Popescu pentru Libertatea.

Una dintre cele mai mari provocări profesionale a reprezentat-o modalitatea tehnică în care a fost realizat pelicula „3 zile în septembrie”, regizată de Tudor Giurgiu. Filmul este structurat într-un format complex, cadrele fiind trase dintr-o singură bucată, fără tăieturi de montaj.

„Știi că este un film tras one shot, adică se începe și se termină fără nicio oprire, fără nicio tăietură și asta a fost de fapt cea mai mare provocare, să ne sincronizăm și să ne coordonăm cu toate departamentele, care înseamnă sunet, lumini, operatori, noi, actorii între noi, să fim credibili, să nu uităm replicile, să le dăm în ordinea care trebuie”, a detaliat actrița.

Inedit este și modul în care Adela Popescu a obținut rolul. Vedeta nu a susținut un casting clasic, ci a fost selectată de regizor în urma unei interacțiuni observate la un festival de muzică.

„Am fost pur și simplu sunată și mi s-a spus dacă vreau să joc. Și am întrebat: dar probă? Și a zis: «Nu, nu, e ok. Ai dat-o când am fost la Electric Castle și te-am văzut lângă Andreea la Justin Timberlake și mi s-a părut că vă potriviți»", a povestit Adela Popescu pentru Libertatea.

Revenirea pe platourile de filmare a adus însă o reconfigurare completă a logisticii de acasă. Absența prelungită a mamei a creat agitație în rândul celor trei băieți ai cuplului, care erau obișnuiți cu prezența ei permanentă.

„Să știi că foarte complicat. Chiar îi spuneam lui Radu în mașină: copiii sunt agitați, ei nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult. Le-am zis că i-am învățat prost, că mamele așa fac, merg la serviciu. Ei n-au fost învățați cu mamele care merg la serviciu”, ne-a povestit actrița.

În această etapă aglomerată, sprijinul principal a venit din partea soțului ei, Radu Vâlcan, care a preluat din responsabilități.