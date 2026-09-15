Premierul interimar Ilie Bolojan a reacționat marți seară după actele de violență de la protestele din Piața Victoriei.

„Simțim cu toții tensiunea”

Bolojan a transmis un mesaj ferm în legătură cu valul de nemulțumiri și tensiuni din spațiul public, arătând că România traversează o perioadă dificilă, marcată de un lanț lung de provocări economice și sociale. Șeful Executivului a subliniat că presiunea acumulată în timp este resimțită direct de întreaga societate românească.

„Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină”, a scris premierul pe Facebook.

În mesajul său, acesta a făcut o delimitare clară între exprimarea liberă a nemulțumirilor și derapajele violente. Premierul interimar a apreciat că protestele pașnice constituie o manifestare firească a democrației, însă a condamnat ferm încercările de destabilizare a ordinii publice:

„Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înțeleagă că nimeni nu câștigă atunci când țara este dezbinată prin ură și interese partinice”.

Guvernul acționează „cu bună-credință”

Totodată, acesta a precizat că „nu ne putem permite să ne pierdem unii de alții”: „Reușim doar împreună, cu răbdare, cu înțelepciune și cu încredere. Cu toții ne dorim același lucru: o Românie mai bună pentru fiecare”.

În încheiere, Ilie Bolojan a dat asigurări că Guvernul pe care îl conduce acționează „cu bună-credință și responsabilitate” pentru a adopta cele mai bune măsuri, astfel încât România să depășească cu bine această etapă complicată.

„Vă asigur că atât eu, cât și Guvernul facem cu bună-credință și responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea și răspundem concret, în măsura în care este posibil și întotdeauna în interesul țării”, a precizat Ilie Bolojan.

Violențe la protestul oierilor

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a devenit unul violent marți, după ce un grup de manifestanți a atacat jandarmii cu pari și pietre din trotuar, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea mulțimii.

Crescătorii de animale au depus la Guvern o listă de revendicări și spun că sunt pregătiți să rămână în Capitală mai multe zile, în timp ce Jandarmeria a instituit măsuri suplimentare de ordine publică în zonă.