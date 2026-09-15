O descoperire cutremurătoare a fost făcută de autorități într-o locuință devenită o adevărată „casă a ororilor”. Peste 100 de câini și 20 de pisici au fost salvați din condiții insalubre, în urma decesului proprietarului care le ținea captive în locuința sa, în Les Lucs-sur-Boulogne, regiunea Vendée, din Franța.

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Majoritatea animalelor se aflau într-o stare deplorabilă de sănătate. Intervenția a scos la iveală suferința îndurată de animale, multe dintre ele fiind grav bolnave, malnutrite și având nevoie de asistență veterinară de urgență, relatează publicația Ici.

Imediat, poliția a contactat Asociația pentru bunăstarea animalelor „Le Cœur sur la Patte 85”. „Inițial, ni s-a spus că sunt aproximativ patruzeci de câini și douăzeci de pisici, apoi am văzut oroarea”, a declarat Hélène Brun, președinta asociației. „Erau aproximativ 70 de câini într-o casă complet insalubră.”

Asociația a apelat și la SPA (Societatea pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale) pentru ajutor. „Am reușit totuși să primim 18 câini și cele mai bolnave pisici”, continuă Hélène Brun. Unii erau grav emaciați, „am văzut câini mergând în trei picioare, pisici cu ochii scoși și femele gestante”.