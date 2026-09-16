Un șofer român a încercat să intre în țară cu o mașină cu numere de Irlanda, însă a fost dus direct la sediul de Poliție

Un român de 33 de ani a fost oprit de polițiștii de frontieră la Calafat, în timp ce încerca să intre în România cu un autoturism care avea numere de înmatriculare specifice Irlandei.

Verificările în bazele de date au arătat că acestea nu corespundeau unui autovehicul înmatriculat legal.

Incidentul a avut loc în noaptea de 14 septembrie, în jurul orei 0.10, în parcarea din apropierea Stației de Taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au oprit pentru control autoturismul cu numere de Irlanda, condus de un cetățean român, în vârstă de 33 de ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că numerele de înmatriculare aplicate pe mașină nu corespundeau evidențelor existente în bazele de date pentru un autovehicul înmatriculat legal.

Șoferul a fost dus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat pentru continuarea cercetărilor.

„În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare”, precizează Poliția de Frontieră.

Sursa foto: Poliția de Frontieră

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au descoperit un alt document suspect. Pe 13 septembrie, în jurul orei 23.40, un autoturism înmatriculat în Bulgaria, condus de un român de 32 de ani, a fost oprit în localitatea Nedeia, județul Dolj.

Certificatul privind inspecția tehnică periodică prezenta indicii că ar fi fost falsificat. Verificările au arătat că mașina nu avea ITP valabil.