Un fost director a obținut despăgubiri uriașe după ce a fost concediat ilegal. Conflictul dintre părți a izbucnit în momentul în care bărbatul s-a arătat nemulțumit de valoarea bonusului primit, în valoare de 30.000 de lire sterline (aproximativ 35.010), considerând că suma nu reflecta corect rezultatele și contribuția sa în cadrul companiei.

Un fals pretext

Andrew Blyth, director financiar la Clockwork Group, a fost concediat ilegal după ce s-a plâns de valoarea bonusului său anual. Instanța i-a acordat despăgubiri de 118.000 de lire sterline (aproximativ 138.000 de euro), relatează Daily Mail. Blyth susținea că suma era „nedreaptă” și că bonusul ar fi trebuit să fie mult mai mare

Fostul director financiar al uneia dintre cele mai mari companii de profil din Marea Britanie a obținut în instanță despăgubiri de 118.000 de lire sterline, după ce a fost concediat ilegal în urma unei dispute legate de valoarea bonusului său anual.

Andrew Blyth, care încasa un salariu de 120.000 de lire sterline (aproximativ 140.115 euro) pe an în cadrul grupului Clockwork Group Holdings, a fost demis sub pretextul fals al unei restructurări economice, imediat după ce i-a cerut șefului său o evaluare mai generoasă a performanțelor sale.

Prima de performanță, mărul discordiei

Tensiunile au izbucnit în momentul în care Blyth s-a arătat nemulțumit de prima de final de an acordată de companie, în valoare de aproximativ 30.000 de lire sterline. Directorul financiar i-a transmis direct președintelui executiv al grupului că suma oferită nu era „corectă” raportat la rezultatele obținute și că bonusul său ar fi trebuit să fie considerabil mai mare.

Reacția conducerii a fost una extrem de dură. Courtenay Morison, președintele și directorul executiv al Clockwork Group Holdings - lider pe piața de mutări și depozitare din Marea Britanie -, s-a declarat profund „nemulțumit și supărat” de pretențiile financiare ale subalternului său.

Decizia, marcată de rea-credință

În loc să soluționeze disputa prin dialog, conducerea companiei a înscenat o procedură de desființare a postului. Tribunalul pentru litigii de muncă a constatat ulterior că așa-zisa concediere din motive economice nu a fost reală și că măsura a fost luată exclusiv din dorința de a-l sancționa pe director pentru încercarea de a-și renegocia veniturile.

Judecătorii au stabilit că decizia a fost marcată de rea-credință și au dispus compensarea directă a fostului angajat.