Șapte copii au fost răniți la El Callao, statul Bolivar din Venezuela, după ce atracția „Scaunele zburătoare” s-a prăbușit la un parc de distracții din El Callao, transmit RedUno și Daily Star.

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Șapte copii au fost răniți sâmbătă seara, 12 septembrie, după ce un carusel denumit „Scaunele zburătoare” s-a prăbușit în timpul funcționării, în orașul El Callao.

Accidentul a avut loc în jurul orei 22.20, la un parc de distracții local, unde mai mulți vizitatori au intervenit pentru a ajuta la eliberarea victimelor prinse sub structura care a colapsat.

Imagini video surprinse la fața locului arată momentele dramatice în care oamenii încearcă să ridice resturile atracției prăbușite, în timp ce copiii răniți sunt întinși pe jos.

Șapte copii au suferit răni ușoare, precum tăieturi și contuzii. Echipajele de urgență au intervenit rapid pentru a transporta victimele la spitalele din zonă, inclusiv la Spitalul Juan Germán Roscio, unde aceștia sunt în continuare monitorizați

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Primele informații sugerează că o axă a structurii principale a cedat, ceea ce a dus la desprinderea mecanismului care susținea scaunele și prăbușirea acestora la sol.