47 de persoane care au participat la protestul fermierilor din Piața Victoriei au fost conduse la secțiile de poliție după ce ar fi săvârșit fapte antisociale, a anunțat Jandarmeria Capitalei. În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți, iar un bărbat de 34 de ani a fost reținut după ce asupra sa a fost găsit un cuțit de 20 de centimetri, potrivit Agerpres.

Jandarmeria Capitalei a anunțat marți seara că 47 de persoane care au participat la protestul fermierilor din Piața Victoriei și au săvârșit fapte antisociale au fost conduse la secțiile de poliție.

În același timp, oamenii legii urmează să analizeze imaginile realizate în timpul protestului și pe cele disponibile în spațiul public pentru identificarea altor persoane implicate în incidente.

În urma violențelor, 10 jandarmi au fost răniți, iar patru dintre aceștia au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

De asemenea, forțele de ordine au aplicat 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 21.500 de lei. Două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Unul dintre incidentele cercetate de autorități îl vizează pe un bărbat de 34 de ani. Acesta a fost depistat în jurul orei 15:40, în timpul protestului, având asupra sa un cuțit cu lungimea de aproximativ 20 de centimetri.

Poliția Capitalei a precizat că bărbatul a fost reținut și este cercetat într-un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. El urmează să fie prezentat magistraților miercuri, cu propunerea legală.

Alți doi bărbați, de 37 și 50 de ani, au fost conduși la Secția 4 Poliție pentru verificări, după ce ar fi avut un comportament recalcitrant și necooperant față de forțele de ordine.

Jandarmeria Capitalei a transmis că imaginile disponibile vor fi analizate pentru identificarea persoanelor care au comis acte ilegale.