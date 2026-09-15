Show-ul „Burlacii” de la Pro TV, prezentat de Adelina Pestrițu, a fost depășit la audiențe de „Asia Express” de pe Antena 1. Ce cifre au înregistrat cele două emisiuni.

Debutul noului show de televiziune „Burlacii”, difuzat de Pro TV luni, 14 septembrie, nu a adus rezultatele scontate în cifrele de audiență. Grila de toamnă a postului din Pache Protopopescu a mizat pe o schimbare radicală de conținut, introducând un format nerecomandat minorilor, difuzat de luni până joi, pe un tronson orar ocupat în sezoanele trecute de producții precum „Visuri la cheie” sau „Șefi sub acoperire”.

În ciuda unei abordări îndrăznețe, caracterizată prin imagini explicite și discuții cu trimiteri directe la sex, premiera prezentată de Adelina Pestrițu a fost depășită la o distanță considerabilă de emisiunea „Asia Express”, difuzată de Antena 1.

Potrivit Paginademedia.ro, Antena 1 a dominat clasamentul audiențelor pe toate segmentele de public. La nivel național, prima ediție din „Burlacii” a atras puțin peste 300.000 de privitori pe minut, o cifră situată aproape la jumătatea celei înregistrate de reality-show-ul „Asia Express”, liderul serii. În topul preferințelor s-au mai clasat Kanal D, DigiSport și România TV.

Adelina Pestrițu prezintă emisiunea „Burlacii:Foc în Paradis”

La nivel urban, raportul de forțe s-a menținut în favoarea Antenei 1, care a adunat o medie de aproape 400.000 de telespectatori pe minut. În acest timp, Pro TV a obținut cu noul său format cifre de peste două ori mai mici față de emisiunea concurentă.

Situația s-a reflectat la fel de clar și pe segmentele de public comercial. Pe targetul 21-54 urban, „Asia Express” a înregistrat o medie de aproape 190.000 de telespectatori, în timp ce premiera „Burlacii” a fost urmărită de 90.000 de persoane.