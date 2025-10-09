Dacă până acum artista afirma că nu a pus la punct toate detalii pentru fericitul eveniment, iată că Aurelian Temișan a dat-o de gol recent pe Andreea Bălan și a dezvăluit că artista și Victor Cornea au ales deja data nunții, dar și nașii care le vor fi alături.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a spus Aurelian Temișan pentru Cancan.

În urmă cu doar câteva luni, Andreea Bălan afirma în cadrul Știrilor Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, că nunta va avea loc într-o perioadă în care Victor Cornea nu va avea turnee de tenis.

„Punem la anul, să am timp să organizez. Va fi primăvara sau vara, vom găsi o săptămână când e mai liber el. Facem în România. Cu prietenii, cu părinții… M-am relaxat între timp, nu mai sunt chiar așa de tipicară și îmi place să apelez la oameni, deleg oameni. Chiar și în viața de zi cu zi, echipa mea s-a mărit. Și în acest subiect voi delega oameni, voi găsi un wedding planner. Am încredere”, a spus cântăreața la începutul verii.

În altă intervenție, pe care a avut-o tot la Antena Stars, dar la emisiunea „Summer Star”, Andreea Bălan afirma că nunta va avea loc cu siguranță în anul 2026: „Nunta o să fie la anul, undeva în primăvară sau vară. Momentan e prea devreme să discutăm de pregătiri, dar am stabilit când facem. Avem data stabilită, avem locația, dar urmează să anunțăm”!

