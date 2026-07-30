Proiectul revizuit a fost aprobat miercuri, 29 iulie, la minister, a anunțat secretarul de stat Horațiu Cosma.

„Este un proiect care trebuia să fie gata de mult timp. Lucrările au început în 2014, însă contractul a fost reziliat de CNAIR în 2017, când stadiul fizic în teren era de aproximativ 35%. De atunci, proiectul a rămas blocat ani la rând într-un proces îndelungat de reproiectare”, a precizat oficialul de la MTI, într-o postare pe Facebook făcută pe 29 iulie.

Investiția are o valoare totală de aproximativ 230 de milioane de euro și presupune realizarea unui traseu de 11,6 kilometri, cu două sau trei benzi de circulație, zece poduri, trei intersecții, dintre care una va fi denivelată, și două parcări.

Potrivit secretarului de stat, proiectul a fost scos „din sertar”, fiind readus pe „drumul normal al implementării”. „Mureșenii au nevoie de această centură pentru a reduce traficul din municipiu, pentru un aer mai curat și pentru mai multă siguranță în trafic”, a subliniat Horațiu Cosma.

Urmează aprobarea investiției în Consiliul Inter-ministerial și apoi în Guvern. În paralel, se pregătește și lansarea licitației pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp.

La momentul rezilierii, stadiul fizic era estimat la 35%. Încă din 2017, pasajul de la Livezeni, poreclit de localnici „Arcul de Triumf”, a devenit simbolul unui proiect abandonat.

„După prea mulți ani de întârzieri și promisiuni, este momentul să ducem acest proiect la bun sfârșit. Nu ne mai permitem să pierdem nicio secundă. Centura Târgu Mureș trebuie finalizată”, a conchis secretarul de stat.

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