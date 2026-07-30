Două surse citate de Reuters sub rezerva anonimatului afirmă că este prima dată în ultimul an când Rusia atacă Ucraina cu o rachetă nord-coreeană.

Rusia a început să lanseze rachete balistice nord-coreene KN-23 şi KN-24 cu rază scurtă de acţiune asupra Ucrainei spre sfârşitul anului 2023, dar ultimul atac cu astfel de rachete datează din 8 august 2025.

Utilizarea unei rachete nord-coreene după o pauză îndelungată indică existenţa unui stoc nou de arme la care regimul de la Moscova poate apela pe măsură ce îşi intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei, subliniază una dintre sursele citate de Reuters.

Trei adulți și trei minori – o fetiță de 6 ani și doi băieți de 11 și respectiv 17 ani – au fost uciși în atacul care a vizat o casă de lângă Krîvîi Rîh.

Rusia a efectuat în cursul nopţii un atac combinat de amploare asupra Ucrainei, folosind drone de atac şi rachete de diferite tipuri, lansate din aer, de pe uscat şi de pe mare. Apărarea antiaeriană a Ucrainei a neutralizat 320 de ţinte din cele 358 lansate de inamic.

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