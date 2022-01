Cancan a intrat în posesia unui filmuleț cu Andreea Bălan și George Burcea, în timp ce aceștia au un schimb de replici. Dialogul lor nu a fost deloc unul prietenos, iar artista a spus despre tatăl fetițelor sale că ar fi „bețiv și drogat”, moment în care actorul a răbufnit.

Andreea Bălan: „Stop! Uite, eu te respect pentru ea”

George Burcea: „Termină cu lucrurile acestea și după să îți spun”

George Burcea: „Uite, să zicem că eu am făcut lucrurile acelea”

Andreea Bălan: „Nu ai ce să îmi spui. Eu nu am ce să discut cu un om care mă jignește”

George Burcea: „Ascultă-mă și tu”

Andreea Bălan: „Eu nu am ce să discut”

George Burcea: „Pe ce bază îmi spui că sunt un drogat și un bețiv? Zi-mi pe ce bază susții la telefon că sunt un drogat și bețiv?”

Andreea Bălan: „Pentru că ești și s-a văzut că ești. Și public s-a văzut că ești. Te-ai sabotat singur cu cartea. Ești! Ce să mai discutăm? Ești”

George Burcea: „Pe ce bază? Tu îmi spui că te jignesc când tu, de fapt, mă jignești și bagi în cap copiilor c%$#@uri”

Andreea Bălan: „Eu nu bag nimic copiilor”.

George Burcea: „Pe ce bază?”

Filmarea cu cei doi poate fi văzută AICI. Discuția lor a avut loc după ce George Burcea a instigat la violență domestică într-un video pe rețelele de socializare. Andreea Bălan i-a reproșat acest lucru fostului soț.

Andreea Bălan ar fi deranjată că fetițele își petrec timp cu Viviana Sposub

De mai bine de un an, George Burcea și-a refăcut viața alături de Viviana Sposub. Artista nu prea ar fi de acord ca fiicele sale să își petreacă timpul alături de iubita tatălui lor. Micuțele merg acasă la George Burcea atunci când Andreea Bălan le permite acest lucru.

„Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. – pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. – Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut. Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu?”, a declarat recent George Burcea pentru Click!



