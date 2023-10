Relația dintre Andreea Bălan și Victor Vlad Cornea a trecut deja la nivelul următor. Conexiunea dintre ei este foarte puternică, astfel că au decis că este momentul să se mute împreună. Jucătorul de tenis, în vârstă de 30 de ani, s-a mutat în casa artistei, unde aceasta locuiește cu mama ei și cele două fetițe din căsnicia cu George Burcea.

Victor Vlad Cornea a confirmat vestea pentru cancan.ro. „Da, vă multumesc mult pentru dreptul la opinie. Sunt convins ca pozele și faptele vorbesc de la sine și am încredere că totul este și va fi foarte bine.”

Andreea Bălan locuiește într-o casă care valorează 850.000 de euro, în Pipera, iar locuința este construită împreună cu Keo. „E zona foarte bună, casa este foarte mare. În Pipera. Cred că în jur de 850.000 de euro. Are 340 de metri pătrați cu un teren de 500 de metri pătrați. Are multe, multe camere. Două sau trei locuri de parcare. A fost construită ca și duplex inițial, însă acum este o casă mare.

Aici este spălătoria. Spălăm cu două mașini de spălat, uscător, călcător. Avem doi copii și sunt multe de spălat. Aici este livingul cu 120 de metri pătrați. Mama gătește cel mai bine și are grijă de noi trei.”

Victor Vlad Cornea are un copil dintr-o altă relație

De câteva luni, jucătorul de tenis Victor Cornea trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Bălan, care e mai mare decât el cu 10 ani. Sportivul deja s-a integrat în familia cântăreței, le-a cunoscut pe cele două fiice pe care artista le are din mariajul cu George Burcea, pe Ella și pe Clara, dar și pe mama ei.

Abia acum s-a aflat că și Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, el a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.

„Luca are 10 ani, este în clasa a V-a și stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care, de altfel, activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai zis jucătorul de tenis.