Andreea Bănică a refuzat oferta de la PRO TV. Ce emisiune trebuia să prezinte: „Banii erau foarte puțini pentru mine”

De-a lungul anilor, matinalul „Vorbește Lumea” a fost strâns legat de imaginea Adelei Popescu, devenind unul dintre cele mai recognoscibile formate de divertisment difuzate de Pro TV. Energia, naturalețea și chimia cu telespectatorii au transformat-o pe Adela într-un reper al emisiunii, însă, în culisele televiziunii, au existat și alte nume analizate pentru rolul de prezentator.

Printre variantele luate în calcul s-a numărat, la un moment dat, și Andreea Bănică, artistă cu o carieră muzicală solidă și o prezență constantă în spațiul public. Producătorii emisiunii căutau formule editoriale capabile să consolideze audiența și să păstreze dinamica deja familiară publicului, iar profilul Andreei Bănică părea compatibil cu spiritul matinalului: carismă, notorietate și experiență în fața camerelor.

Cu toate acestea, discuțiile nu s-au concretizat într-o colaborare. Decizia de a nu accepta propunerea a fost influențată în principal de considerente ce țin de organizarea profesională și de raportul dintre efort și recompensă.

Andreea Bănică nu a acceptat oferta propusă de PRO TV

În cazul Andreei Bănică, prioritizarea proiectelor muzicale și a angajamentelor deja asumate a cântărit decisiv. Menținerea stabilității profesionale în industria muzicală presupune continuitate și flexibilitate pentru spectacole și evenimente, iar compatibilizarea acestora cu un format TV zilnic s-ar fi dovedit dificilă.

„Am fost ofertată pentru emisiunea «Vorbește lumea» de la PRO TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo, pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.

Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a dezvăluit Andreea Bănică, potrivit cancan.ro.