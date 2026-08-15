Vedeta a explicat că a vrut să se asigure că problema de sănătate a animalului ei de companie este identificată corect și a mers la clinică pentru un set complet de analize și radiografii.

Diagnosticul primit de Andreea Bănică pentru cățelul Rutzy

În urma consultului de specialitate și a radiografiilor, medicii veterinari au stabilit că este vorba despre o luxație bilaterală la picioarele din spate, o afecțiune des întâlnită în cazul câinilor de talie foarte mică. Pentru a-și reveni, patrupedul va trebui să sufere o intervenție chirurgicală complexă.

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„Din nou cu Rutzy prin doctori! Am vrut sa elimin complet din capul meu ca nu are altceva decat luxația bilaterală la piciorușe…. Catelușii de talie așa mică au probleme de genul acesta…. Măcar acum știu că în septembrie urmează operația lui la ambele piciorușe și nu mă mai gândesc la altele. Greu de acceptat, dar nu avem ce face, trebuie să îl ajutăm cum putem noi mai bine. E dureros pentru el….când îi aud glasul…..vai….mi se ridică părul pe mine! Intru în panică, mă pierd cu firea, nu știu ce să îi mai fac să îl liniștesc”, a mărturisit Andreea Bănică pe Instagram.

Momente grele din cauza durerilor pe care le are patrupedul

Afecțiunea îi provoacă dureri mari la mișcare lui Rutzy, motiv pentru care fiecare schimbare de poziție devine un chin pentru micul companion.

„Dacă stă mai mult în pătuțul lui, când se ridică brusc sau îl ia cineva în brațe plânge….și plânge tare”, a adăugat artista în dreptul unei imagini în care își ține cățelușul strâns la piept. Andreea Bănică speră ca intervenția chirurgicală din toamnă să rezolve problema și să îi readucă lui Rutzy mobilitatea și starea de bine.

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