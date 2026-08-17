Raportul este încă în redactare, iar alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 vor fi prezentate separat, într-o secțiune distinctă, promite Cotroceniul. La elaborarea raportului participă SRI, SIE, Direcția Generală de Informații a Apărării și Departamentul de Informații și Protecție Internă din MAI.



În privința documentului referitor la influența exercitată de Rusia în ultimii 20 de ani, document la care se lucrează, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii, spunând doar că „nu a fost realizat împreună cu organizații private sau din societatea civilă” și că s-au folosit articole din presă.

Numele persoanelor implicate în realizarea raportului nu pot fi făcute publice din motive de securitate a celor implicați și pentru că sunt informații sensibile, dar „activitatea de redactare a raportului este coordonată la nivelul Administrației”, conform Hotnews, care citează răspunsul de la Cotroceni.

Publicarea raportului a fost amânată de mai multe ori pentru verificarea informațiilor și pentru a nu afecta anchetele penale în desfășurare, a mai precizat Cotroceniul. Foarte important, Administrația Prezidențială a evitat să mai dea un orizont de timp: „Având în vedere volumul materialului analizat, nu putem estima în acest moment o dată a publicării”.

Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale 2024, anulate apoi de CCR

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit abia pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT arătau că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 26 februarie 2025, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. El a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. În aceeași zi, Georgescu a fost plasat sub control judiciar, care a fost prelungit succesiv.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai 2025, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie 2026, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu. Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 – august 1944, și Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

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