Mesajul transmis de David Popovici

„Suntem bine, fericiţi, obosiţi după drumul lung, dar mulţumiţi de ce am realizat. Dacă aş vorbi cu David de acum câţiva ani, i-aş spune să nu schimbe nimic, i-aş spune că totul o să fie bine, ok, totul se aşază. Am învăţat să mă bucur de succes. Am văzut un interviu al lui Kobe Bryant în care era întrebat despre succes şi eşec şi a spus că nu prea îl mai interesează, e neutru, joacă de dragul de a desluşi anumite lucruri şi aspecte ale vieţii lui, şi eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine. Deşi când o faci cu pasiune şi dragoste, vin şi titlurile”, a declarat Popovici.

Întrebat cum comentează faptul că din 2024, ANS nu l-a premiat pentru medalii, David Popovici a răspuns:

„Mi se pare o responsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român. Eu sunt suficient de norocos şi sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile şi care mi-au susţinut acest parcurs, dar cunosc mulţi sportivi care nu au condiţiile mele. Şi dacă povestesc de premieri neprimite de doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor. E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susţină, tocmai pentru a reuşi să celebrăm şi să câştigăm împreună. E sentimentul de identificare, de asociere, am câştigat cu toţii, unii sportivi au nevoie urgent de asta, nu pretind că este cazul meu, dar asta este situaţia în momentul ăsta şi profit de fiecare dată să reamintesc asta: cât de mult pot aştepta sportivii aștia? Nu pot aştepta destul de mult”, a spus acesta.

David Popovici: „Sunt recunoscător că m-am născut într-o familie care m-a iubit”

„Sunt recunoscător că m-am născut într-o familie care m-a iubit, care nu m-a împins să fac ce nu-mi doresc, pe lângă noroc, mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta. Ştiam că va fi o concurenţă acerbă, finala de la 100 de metri liber a fost cea mai rapidă din istorie, felicitări celor care au contribuit la asta”, a transmis Popovici.

Gheorghe Hagi, o inspirație pentru David Popovici

El a mai spus că Gheorghe Hagi este o sursă de inspiraţie pentru el: „Aştept să ne vedem într-o zi”.

În continuare, acesta a spus că nu există un secret, ci foarte multă muncă, dar și un strop de noroc.

„În vacanţă mă relaxez. Sunt flatat de adjective şi bucuros că mi se apreciază efortul… și care e secretul: nu există niciun secret, enorm de multă muncă şi un strop de noroc şi o alăturare de drumuri care pot crea ceva senzaţional”, a încheiat Popovici.

Marele campion român David Popovici a câștigat medalia de aur în finala de la 200 m liber la Campionatele Europene de Natație de la Paris din 2026, fiind neînvins în această probă din 2023 de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka. Timpul obținut în finală a fost 1:44,15.

De asemenea, David Popovici și Taisia Nițuleasa trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Tânăra își susține permanent partenerul, iar la o zi după ce sportivul român a câștigat proba de 200 de metri liber, aceasta i-a transmis un mesaj de dragoste în mediul virtual.



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