Transalpina, în primele cinci șosele montane ale continentului

Cu un punctaj de 73 din 100, Transalpina (DN67C) ocupă locul al cincilea în clasamentul european. Având o lungime de 148 de kilometri și ajungând la o altitudine maximă de 2.145 de metri, cel mai înalt drum din România însumează 682 de viraje, adică o medie de cinci serpentine pe fiecare kilometru.

Șoseaua românească se bucură de o popularitate uriașă în mediul online, înregistrând peste 89.000 de hashtag-uri pe Instagram și o medie de peste 60.000 de căutări lunare pe Google.

Pe lângă adrenalina oferită de traseul vălurit, analiza scoate în evidență peisajele montane impresionante, traseele de drumeție accesibile și satele tradiționale unde călătorii pot opri pentru a gusta preparate locale.

Transfăgărășanul completează prezența românească în top 10

România își reconfirmă statutul de destinație spectaculoasă pentru pasionații de călătorii pe patru roți și prin prezența Transfăgărășanului (DN7C), care ocupă poziția a șasea în acest clasament.

Cele două artere montane din Carpați reușesc astfel să rivalizeze direct cu pasuri rutiere istorice din Alpii Elvețieni sau Francezi.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cine conduce clasamentul european al serpentinelor

Primul loc în topul european este ocupat de Pasul Stelvio din Italia, o șosea de 35 de kilometri situată la o altitudine de 2.757 de metri, care adună 685 de curbe (20 pe kilometru) și un scor de 88 de puncte.

Pozitia a doua îi revine Pasului Furka din Elveția, celebru pentru apariția sa în seria James Bond, urmat de Șoseaua Alpină Grossglockner din Austria și de traseul Trollstigen din Norvegia.

Topul celor zece drumuri este completat de Susten Pass (Elveția), Route des Grandes Alpes (Franța), Col du Tourmalet (Franța) și Grimsel Pass (Elveția).

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