Cum afli rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat 2026 -sesiunea de toamnă

Rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, sunt afișate marți, 18 august, până la ora 12.00. Candidații își vor putea verifica notele online, pe platforma oficială dedicată examenului, dar și la centrele în care au susținut probele.

Pentru consultarea rezultatelor este necesar codul individual primit de fiecare candidat la prima probă susținută. Listele sunt publicate în format anonimizat, ceea ce înseamnă că numele și prenumele absolvenților nu apar în dreptul notelor. Codul individual permite identificarea rezultatului fără dezvăluirea datelor personale.

Rezultatele vor putea fi verificate pe site-ul bacalaureat.edu.ro, în secțiunea corespunzătoare sesiunii iulie–august 2026. Informațiile pot fi publicate și pe site-urile inspectoratelor școlare, iar listele vor fi afișate la centrele de examen.

„Pentru comunicarea notelor obținute la examenul național de bacalaureat, înainte de etapa de depunere și soluționare a contestațiilor, comisiile din unitățile de învățământ/centrele de examen tipăresc lista rezultatelor examenului de bacalaureat care cuprinde: codul candidatului, unitatea de învățământ de proveniență, județul, promoția, forma de învățământ absolvită, specializarea, notele obținute la fiecare probă scrisă, media sau mențiunile «reușit»/«respins»/«neprezentat»/«eliminat din examen», după caz” se arată în ordinul dat de minister.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

Candidații au dreptul de a-și vedea lucrările înainte de a hotărî dacă formulează o contestație. Vizualizarea are însă un caracter strict informativ și nu presupune recorectarea lucrării sau oferirea unor explicații privind punctajul acordat.

Important de reținut este că depunerea contestației nu este condiționată de vizualizarea lucrării, iar solicitarea de vizualizare nu îl obligă pe candidat să conteste nota. În cazul candidaților minori, vizualizarea se face în prezența obligatorie a unui părinte sau a reprezentantului legal.

„Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, arată ordinul de ministru.

Când se pot vizualiza lucrările și când se depun contestațiile

Potrivit calendarului de bacalaureat, procedura are termene bine stabilite pentru vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor la BAC 2026:

18 august 2026 – Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 – Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Model cerere vizualizare lucrare înainte de depunerea contestațiilor

Cum se depun contestații la Bac 2026 sesiunea de toamnă

Elevii care consideră că notele obținute inițial la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat 2026 nu reflectă în mod corect lucrările lor, pot depune contestații la una sau mai multe probe. Elevii trebuie să fie conștienți că depunerea unei contestații nu garantează neapărat o creștere a notei, dar reprezintă un drept legitim de a solicita o evaluare justă.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz.

Contestațiile pot fi depuse fie fizic, la secretariatul unității de învățământ unde a fost susținut examenul, fie online, prin e-mail, la adresa secretariatului.

Candidatul nu poate cere contestarea unui anumit exercițiu, ci solicită reevaluarea întregii lucrări de la disciplina respectivă. Prin urmare, decizia ar trebui luată după verificarea atentă a baremului și a modului în care au fost rezolvate subiectele, nu doar în funcție de nota necesară pentru promovare.

Contestația poate influența decisiv rezultatul final, mai ales în cazul candidaților aflați aproape de nota 5 la una dintre probe sau de media generală 6. Pentru promovarea Bacalaureatului este necesară obținerea a minimum 5 la fiecare probă scrisă și a unei medii de cel puțin 6 la totalul probelor scrise. De aceea, candidații trebuie să respecte cu atenție termenele, să completeze corect documentele și să ia în calcul atât posibilitatea majorării notei, cât și pe cea a scăderii acesteia.

Cum arată un model de contestații pentru Bac 2026 sesiunea de toamnă

Cum se face recorectarea lucrărilor în urma contestațiilor

Lucrările elevilor care depun contestații în sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 ajung la o comisie formată din profesori evaluatori. Aceștia recorectează lucrările și acordă note, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

După corectarea lucrărilor, acestea sunt sigilate și vor fi deschise ulterior de preşedintele comisiei de contestaţii. Acesta compară notele acordate după reevaluare cu notele primite la prima corectură.

În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori evaluatori.

Nota obţinută în etapa de soluţionare a contestaţiilor este nota definitivă, indiferent de punctajul

obţinut, în plus sau în minus, faţă de nota acordată în etapa de evaluare iniţială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Când se afișează rezultatele finale, după contestații, la Bac 2026 – sesiunea de toamnă

Soluționarea contestațiilor la examenul de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă are loc în perioada 20-21 august 2026. În data de 24 august sunt apoi afișate rezultatele finale la examenul de Bacalaureat 2026.

Comunicarea rezultatelor obținute la examenul național de bacalaureat 2026 se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților și care au fost distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută de aceștia.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE