Andreea Esca are o experiență impresionantă în televiziune, însă și ea a fost pusă în situații dificile pe micul ecran, în timp ce se afla în direct. Prezentatoarea de la PRO TV își aduce aminte despre o situația mai puțin plăcută pe care a avut-o în timpul unui jurnal. Andreea Esca a povestit care a fost cea mai mare gafă pe care a făcut-o în timp ce prezenta știrile.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată. Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughiț sau strănut”, a declarat Andreea Esca.

Deși a încurcat invitații, vedeta a reușit să iasă rapid din această încurcătură. Deși totul a fost o fracțiune de secundă, ea a simțit că a trecut mult mai mult timp. În platou se afla invitatul care trebuia să intre pe subiectul 2, iar într-un alt studio invitatul pentru subiectul 1. Andreea Esca i-a pus celui de-al doilea invitat întrebarea pentru subiectul 1. Când și-a dat seama de greșeală, ea s-a întors cu fața la cameră și a repetat întrebarea, ca și cum i-ar fi adresat-o de la bun început primului invitat.

Andreea Esca nu s-a plâns niciodată de echipa de la PRO TV

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la noi. De 27 ani, ea lucrează la PRO TV și niciodată nu s-a plâns de echipă sau de contractul pe care îl are. De-a lungul timpului, vedeta a primit multe oferte de la alte posturi de televiziune, ba chiar a primit ofertă de a intra în politică, însă Andreea Esca le-a refuzat pe toate.

„Nu m-am plâns niciodată de echipă. Mi se pare că toată forța noastră, a Știrilor Pro TV, o reprezintă echipa. Faptul că suntem împreună de zeci de ani, ne cunoaștem bine, știe fiecare la un semn ce vrea să spună celălalt, te bazezi pe omul respectiv, ceea ce e foarte important.

De contract? Nu, nu e genul meu să mă plâng…în general, de nimic. Consider că dacă ceva nu îmi place, nu e bine, vorbesc despre asta și rezolv problema. Nu sunt genul de persoană care să mă plâng și să trăiesc acolo frustrată și supărată. Cred că absolut orice lucru se poate rezolva”, a declarat Andreea Esca într-un interviu exclusiv pentru Libertatea.

