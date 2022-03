Ziua de 27 martie e una specială pentru ei, e ziua de naștere a lui Alexandre Eram, dar și a nepotului său. Cei doi s-au născut în aceeași zi de primăvară, dar la mulți ani distanță. Cu această ocazie, prezentatoarea și soțul ei afacerist au călătorit în Franța, acolo unde locuiește încă familia lui.

Vedeta și-a serbat soțul alături de socrii. Au luat masa împreună în oraș și s-au bucurat de timpul petrecut împreună, dar și de vremea frumoasă. S-au pozat împreună la o masă, Andreea Esca stă lângă socrul ei, iar Alexandre Eram lângă mama lui.

„Cine să trăiască? Cine să trăiască? Berbecii din 27 martie ???? Alex&Alec”, a fost mesajul prezentatoarei pe Instagram pentru soțul ei și pentru nepot.

Povestea de dragoste dintre Andreea Esca și Alexandre Eram

Andreea Esca și Alexandre Eram s-au căsătorit pe data de 29 aprilie 2000, la Catedrala Sfântul Iosif din București, iar părinți spirituali le-au fost Ana și George Copos. După numai câteva luni, s-a născut și fiica lor, pe nume Alexia, apoi a urmat și un băiețel, pe nume Aris.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 20 de ani. ALexandre Eram lucra la o fabrică de unde se luau multe ținute pentru angajații PRO TV. Astfel, cei doi s-au intersectat la un eveniment.

„Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni și mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la PRO TV pe vremea aceea și mi-a zis: știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandre. Da, îi zic.

L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoștea pe omul care avea această fabrică. I-am zis Laviniei că data viitoare când se duce la fabrică să îmi spună și mie, că trebuie să merg neapărat”, a povestit Andreea Esca într-un interviu pentru revista Tango.

Prezentatoarea a mers la fabrică după el, dar bărbatul nu i-a acordat atenție. Soarta i-a adus din nou împreună la o petrecere, iar ea i-a făcut o invitație la jurnal. El a acceptat, dar nu a mai venit.

„Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A doua zi a venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a mai dezvăluit Andreea Esca.

