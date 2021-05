Andreea Marin, declarații neașteptate despre căsnicia cu iubitul ei. „Nu are nicio importanță asta”

Invitată în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Marin a mărturisit că nu se mai gândește la căsătorie.

„Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani lucrurile deja se așază, știi ce limite ai, ce poți și ce nu.

Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt. Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astea îți dau un echilibru sufletesc.

Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine”, a povestit Andreea Marin la Antena Stars.

„Crește fiica mea și deja e cât mine de înaltă și are aproape 14 ani. Mă ajută, suntem ca niște prietene, facem lucruri împreună.

Am ajuns la momentul când vorbim cinstit despre orice, suntem două fete la șuetă. Eu am fost foarte cinstită cu ea încă de când era mică.

Nu am considerat că trebuie să îi ascund lucruri, nici măcar cele mai puțin plăcute. Fiica mea este matură și nu s-a întâmplat ca ea să nu fie de acord dintr-un moft, nici nu s-a întâmplat să nu fie de acord”, a mai spus Andreea Marin.

Citeşte şi:

Viața în Danemarca, după introducerea unui „corona-pass”. „Într-un bar era așa aglomerat că am zis că e puțin iresponsabil”

Imaginile unui dezastru aproape necunoscut. La un an de la o furtună cruntă, pădurile de lângă un oraș din Harghita sunt încă la pământ

Interviu cu arhitecta care a proiectat 7 spitale modulare în ultimul an în România. Cum se construiesc și cât costă

PARTENERI - GSP.RO “Știu ce înseamnă foamea. La 12 ani, am lucrat cu bunicul pe șantier”. Plânge când își amintește copilăria grea, azi e celebru în România

Playtech.ro BOMBĂ! Lovitură dură pentru Adelina Pestrițu chiar de Paște. Vedeta e disperată, nu știe ce să mai facă

Observatornews.ro Imaginea durerii: Mamă cu Covid lasată să moară pe stradă de propriul fiu, ca să nu se infecteze şi el, în India

HOROSCOP Horoscop 3 mai 2021. Racii ar putea avea idei foarte bune pentru un proiect care le-a dat multe dureri de cap

Știrileprotv.ro Un cuplu din Olanda și-a construit o casă cu o imprimantă 3D. Totul a durat 5 zile

Telekomsport Bill Gates a anunţat exact când se termină pandemia de Covid-19! Anunţ despre următoarea pandemie: "E o prioritate"

PUBLICITATE Despre trenduri în modă și stil. Patru femei, șapte întrebări.(Publicitate)