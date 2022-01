De-a lungul anilor, vedeta a povestit des despre ședințele de terapie pe care le-a făcut în anumite momente dificile din viața ei. Acum, într-o postare pe Facebook, a dezvăluit ce s-a întâmplat la una dintre ele. Psihoterapeutul a întrebat-o despre rutina ei. „Într-una dintre ședințele de terapie, într-o perioadă în care mă simțeam agitată, anxioasă și dezechilibrată, psihoterapeutul m-a întrebat despre rutinele mele. Nu am înțeles exact la ce se referea, așa că nu am știut ce să îi răspund. M-a rugat să îi descriu programul meu dintr-o zi și atunci am realizat că nu aveam rutine. Rutinele îți dau echilibru, sunt ca niște ancore care te ajută să nu te pierzi în marea de stimuli cu care ne confruntăm zilnic.

Am stabilit împreună câteva rutine de la care să nu mă abat, iar dacă o fac, să îmi reamintesc să mă întorc mereu la ele când mi-e greu. Când ne simțim pierduți, deprimați, stresați, de mulți ori așteptăm de la cei din jur să «ne repare», dar singurii care pot face asta suntem doar noi. Acela a fost momentul în care am realizat că fără rutine mă simt pierdută și nimeni nu mă poate salva. Acum, mai mult ca niciodată, avem nevoie de aceste rutine care să ordoneze, să ne creeze timpul și spațiul necesare să putem avea grijă de noi, de corpul nostru și, mai ales, de suflet. Felul în care îți începi ziua dictează cum te vezi simți pe parcursul ei”, a transmis ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Vedeta a dezvăluit astfel că din rutina ei de dimineață nu lipsesc meditația, mișcarea și scrisul în jurnal. „MEDITAȚIA mă ajută să creez acel spațiu care să nu mai simt presiunea zilnică pe care sunt sigură că o știi foarte bine. MIȘCAREA, fie că e yoga sau sport, îmi trezește corpul, iar SCRISUL ÎN JURNAL mă ajută să îmi pun ordine în gânduri. Nu e ușor să accepți această nevoie și mai ales să îți găsești timpul pentru rutine, dar când realizezi cât de importante sunt pentru tine, faci tot posibilul să le introduci în viața ta”, a încheiat ea. Totodată, Andreea Raicu a și postat câteva imagini făcând diferitele activități din rutina de dimineață.

Fanii ei au remarcat postarea ei, unii au apreciat-o pentru felul în care s-a organizat, în timp ce alții au criticat-o pentru stilul ei de viață sau pentru alegerile făcute.

„Ai mare dreptate, Andreea. (…)

Rutină sau stabilirea unor scopuri. Visurile te țin. Oamenii care nu au visuri devin posomorâti și anxioși. Zi făină! (…)

Treptat, realizez că tu ești exemplul de «așa nu». Femeie la 40+ fără un rost în viață. (…)

Du-te de la Biserică și lasă meditațiile și religiile orientale. (…)

Dimineața o rugăciune ajută.”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de urmăritorii Andreei Raicu pe pagina ei oficială de Facebook.

Până la acest moment, vedeta nu le-a răspuns.

PARTENERI - GSP.RO Diana, un arbitru de 22 de ani, este victima răzbunării pornografice: „Sunt dezgustată. Am ajuns în centrul unui uragan, unui infern, asaltată de mii de mesaje”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu amantul! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro ''Am sufocat-o, am făcut-o.'' O mamă a organizat cel puţin nouă petreceri cu prietenii, la câteva zile după ce şi-a ucis bebelușul

HOROSCOP Horoscop 23 ianuarie 2022. Peștii sunt foarte concentrați, ceea ce e un avantaj major, pentru că nu mai pierd timpul inutil

Știrileprotv.ro După Ucraina, încă o țară se teme de un posibil atac al Rusiei. Reacția unui înalt oficial

Telekomsport Diana, devenită vedetă peste noapte fără să vrea. Imagini intime i-au fost luate din telefon şi circulă în online: "Nu mai ies din casă. Am depus plângere" FOTO