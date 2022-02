Libertatea: Ce sentimente ai după eliminarea de la „Survivor România”? Îți doreai să rămâi mai mult în competiție? Andreea Tonciu: Regret că nu am rezistat mai mult în competiție, dar dorul de casă mă făcea să-mi fie din ce în ce mai greu cu fiecare zi. Chiar dacă la început eram convinsă că nu voi avea probleme de adaptare, competiția mi-a arătat că nu a fost deloc așa. Pe de altă parte, momentul când am ajuns la aeroport și am văzut-o pe fetița mea mi-a readus zâmbetul pe buze. Nimeni și nimic nu o poate înlocui, iar momentele cu ea sunt cele mai frumoase din viața mea.

-Ce înseamnă experiența „Survivor România” pentru tine?

-Înseamnă o șansă în plus de a mă descoperi, de a îmi da seama ce limite am și pe care le pot depăși. Înseamnă ocazia perfectă de a realiza că pot să-mi lipsească multe, dar nu dragostea și căldura familiei mele.

-Ce ți-a fost cel mai greu pe timpul competiției? Ai reușit să treci peste problema somnului?

-Nu, nu am reușit să depășesc niciodată problema dormitului. Din păcate, auzeam fiecare sunet când ne puneam la somn. Am avut noroc că Otilia mi-a fost alături și a înțeles cu ce mă confruntam. În plus, lipsa hranei și-a spus cuvântul. Faptul că noi nu am reușit să câștigăm primele competiții a făcut ca totul să fie mai dificil: nu am avut resurse, așa că nu ne-am putut face o colibă care să ne acopere total de ploaie, nu am avut mâncare, așa că am avut doar cocos la dispoziție. Deci mi-a fost greu din multe puncte de vedere, dar nimic nu s-a comparat cu lipsa fetiței mele.

-În ce relații rămâi cu Faimoșii după această experiență din Republica Dominicană?

-Viața m-a învățat că trebuie mereu să văd și partea bună a lucrurilor. Iar pentru mine, experiența din Republica Dominicană mi-a arătat o dată în plus cu ce oameni nu pot să mă înconjur, cu ce fel de oameni nu pot crea prietenii și mi-a amintit că viața e prea scurtă ca să fim prieteni cu persoane care nu merită.

Așa că rămân în relații de colegialitate! Otilia și Roxana sunt două persoane extraordinare, Cătălin este un luptător din toate punctele de vedere, iar ceilalți sunt oameni alături de care am petrecut câteva săptămâni și pe care îi voi mai revedea când va fi nevoie.

-Ce părere ai despre CRBL, având în vedere că la „Survivor România” ați avut câteva conflicte? Te-au deranjat toate spusele lui despre tine?

-Da, m-a deranjat foarte tare. Am suferit și am fost surprinsă de ceea ce auzeam de la el. Noi am mai fost și în alte concursuri împreună, dar nu mă așteptam să asist la asemenea reacții. Am spus deja că nu-l pot respecta pentru ceea ce a spus la adresa mea, dar aleg să privesc spre viitor diferit. Și să mă gândesc că poate, la un moment dat, va realiza și își va cere scuze. Eu sunt genul de persoană care poate ierta.

-Dar despre Emil Rengle? A afirmat că tu și Otilia râdeați precum „vrăjitoarele”.

-Am văzut și eu acele testimoniale oferite de Emil. Am fost dezamăgită de ceea ce a spus, mai ales pentru că el vorbea mereu despre unitatea echipei și despre ideea de a fi cu toții acolo unul pentru celălalt. Din păcate, nu a fost deloc așa și cred că de multe ori, el a contribuit la destrămarea echipei. Dar fiecare om se comportă așa cum știe și vrea într-un astfel de reality show.

-Simți că Otilia îți e cu adevărat prietenă?

-Otilia a fost omul care m-a înțeles, m-a ascultat și mi-a fost aproape. Normal că o simt ca pe o prietenă și regret că am lăsat-o singură în junglă. Sper să reziste cât mai mult în competiție și abia aștept să ne revedem acasă.

-Te confrunți cu probleme de sănătate după concurs? Ai făcut analize medicale amănunțite?

-Imediat după revenire, am început să mă hrănesc mai bine, am făcut anumite tratamente cu vitamine și îmi revin treptat. Dar energia eu mi-o iau din familie, atât timp cât îi am pe ai mei, mă simt muuult mai bine!

