„Era amuzant că alergam să prindem – mai aveam foarte puține minute – până când se ducea de tot noaptea, venea soarele peste noi. Noi ar fi trebuit să terminăm noaptea respectivă și trebuia să traversăm de la Teatrul Bulandra până la Casa Poporului, iar asta trebuia să se întâmple în câteva minute.

Și am luat ce am putut fiecare: cu biciclete, cu mașini, cu ce s-a putut și am trecut de partea cealaltă. Nu știm nici acum cum am filmat scena aia, dar într-un minut am reușit sus jos, sus jos, am și ajuns cu bine cu toții, venise și Poliția, a fost foarte simpatic!

Poliția venise pentru că noi aveam o mașină de Poliție și nu știau de unde suntem. Și apoi au descoperit că suntem de la o echipă de filmare și era totul în regulă, doar că oamenii ziceau: «Ce-i cu ăștia, ce fac?». Oamenii au fost foarte prezenți, de altfel”, a povestit Andreea Vasile pentru Impact.

„E o comedie romantică, spusă cu multă dragoste și cu umor, în același timp. Dacă m-aș gândi, așa, care ar fi provocările, care sunt provocările, de obicei, de fiecare dată, într-un rol.

E foarte important să ai toate gândurile și toată energia, să le ai acolo și prezența de fapt mi se pare că e cea mai importantă calitate a unui actor, să fii prezent!”, a mai spus actrița.

Recomandări Prima reacție oficială a ASF după dezvăluirile Libertatea: „Ori de câte ori au rezultat suspiciuni la posibile încălcări penale, am sesizat organele competente”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Andreea Vasile este căsătorită cu regizorul Tudor Giurgiu și au împreună un băiețel de 3 ani, pe Alexandru Mihai. Pe 17 septembrie 2021, Tudor Giurgiu și Andreea Vasile, aleasa inimii lui, s-au căsătorit religios. Anunțul despre căsătoria celor doi a fost făcut de actrița Elvira Deatcu, care a participat la eveniment.

Cine e Andreea Vasile, soția lui Tudor Giurgiu

Andreea Vasile are 39 de ani, este actriță, a devenit cunoscută în anul 2003 prin participarea la un reality show, la „Big Brother”, și ulterior s-a remarcat în lumea teatrului.

Andreea Vasile a jucat o perioadă alături de Mihai Bendeac, cu care a trăit și o poveste de iubire, care a avut parte de o logodnă neîmplinită, scrie a1.ro. Relația dintre Mihai Bendeac și Andreea Vasile s-a încheiat acum mulți ani, iar actrița a cunoscut iubirea alături de Tudor Giurgiu, căruia i-a dăruit și un copil.

GSP.RO În România avea un job bun, dar în 1983 a decis să fugă în SUA și s-a angajat ca femeie de serviciu. Au trecut 40 de ani de atunci, incredibil cu ce se ocupă acum Ileana

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Anunţ pentru românii cu pensii până în 3.000 de lei. Câţi bani ar lua în plus pensionarii

Viva.ro Îți mai amintești de Gianina Corondan? Iată cum arată acum și cu ce se ocupă, de fapt, la 52 de ani

Observatornews.ro Case de vânzare cu 10.000 de lei, în România. Motivul pentru care mulţi vor să se mute aici

Știrileprotv.ro Ce a pățit elevul din Bacău care a bătut și a băgat cu capul în toaletă doi colegi. Întreaga scenă, filmată și apoi postată online

FANATIK.RO Un nou film românesc va rupe topurile Netflix. Comedia este deja foarte populară, trebuie s-o vezi și tu

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 2 februarie 2023. Racii ar fi bine să se protejeze de orice fel de exagerare, inclusiv de momentele în care li se pare că povara este mare

PUBLICITATE Noile creații Nespresso în ediție limitată