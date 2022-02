Angela Forero, descalificată de la „Survivor România” 2022. Din ce cauză părăsește competiția: „Îmi pare rău că plec! Aș fi vrut să lupt”

În urmă cu câteva ediții, la unul dintre jocurile împotriva Faimoșilor, Angela Forero s-a accidentat la un picior. A avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, a fost tratată, însă o perioadă nu a mai revenit pe traseu. Apoi a concurat din nou, iar problemele au reapărut.

Astfel, Daniel Pavel a anunțat că ea părăsește competiția „Survivor România” 2022, problemele ei medicale nu se pot rezolva rapid, e nevoie de condiții speciale. „Angela Forero Diaz, pentru tine Survivor România se termină pe considerente medicale. Ai suferit o accidentare, iar recuperarea ta durează mai mult, în condiții de Survivor nu se poate face, trebuie făcută în condiții medicale specifice”, a declarat prezentatorul la PRO TV.

Concurenta a izbucnit în lacrimi când și-a auzit numele, dar a făcut câteva declarații. Îi pare rău că pleacă, că nu a demonstrat că poate mai mult. „Pentru mine, până acum, eu deja mă consider o supraviețuitoare din cauză că tot cu o leziune, cu durere, am stat la condiții așa.

Îmi pare foarte rău că din cauza unei accidentări trebuie să plec, nu aș fi vrut, aș fi vrut să lupt. Din păcate, am avut prea puțin timp să-mi demonstrez mie și colegilor mei că eu chiar pot, că am puterea fizică și mentală pentru asta. Dar accidentele se întâmplă. Și să aveți mare grijă cu sănătatea. E cea mai importantă”, a spus ea la „Survivor”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Totodată, ea și-a lăudat și echipa, a vorbit despre fiecare Războinic. „Mi-a plăcut foarte mult să fac parte din echipa asta. Toată echipa aceasta e plină de oameni prea frumoși. Alex, și sufletul lui frumos, Ramona e o supraviețuitoare în viață, un om prea frumos, are o inimă incredibilă.

Domnișoara Ștefania a demonstrat aici că ea e prea bună. Și Elena, ea are mult curaj, domnul Blaze are furia unui leu, e și el amuzant, dar și tăcut. Ana, ea are o inimă mare, ea e o persoană și foarte sensibilă și domnul Relu e un domn foarte decent, inteligent. Și domnișoara Alexandra e foarte veselă și copilăroasă. Să te menții tot așa. Ionuț e un profesionist”, a încheiat ea.

Cine sunt Războinicii de la „Survivor România” 2022

În echipa Războinicilor au rămas 10 concurenți. Este vorba despre Alexandra Duli, Ana Dobrovie, Relu Pănescu, Elena Matei, Ionuț, Alex Delea, Ștefania Ștefan, Blaze, Ramona și Alexandru Nedelcu.

PARTENERI - GSP.RO Momente grele pentru Duckadam după ce s-a mutat în SUA cu familia. Greșeala făcută: Așa cum fac toți românii, ce puteam să fac?

Playtech.ro O nouă plecare șoc de la Antena 1?! Vedeta TV care s-a săturat, ce decizie a luat

Observatornews.ro Mark Zuckerberg amenință că închide Facebook și Instagram în Europa chiar de anul acesta. O lege europeană trebuie schimbată pentru a preveni acest lucru

HOROSCOP Horoscop 7 februarie 2022. Racii au o zi armonioasă, care aduce rezultatele pe care le doresc și buna înțelegere în cuplu

Știrileprotv.ro Momentul în care Rayan a fost scos din puțul în care a stat blocat 5 zile. VIDEO

Telekomsport Jurnalistul New York Times care l-a intervievat pe Gigi Becali, şocat de ce i-a spus afaceristul. A auzit în premieră aşa ceva: "Cum?"

PUBLICITATE Samsung îți dezvăluie o viziune a viitorului