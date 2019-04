Actorul care l-a interpretat pe Vlad în varianta tânără, pentru ca apoi să-i predea ștafeta lui Adrian Nartea, a devenit conștient de înclinația către actorie în școala generală.

„Hai să zicem că mi-am folosit talentul. Nu-l intuiam la vremea respectivă ca fiind un talent, dar mă foloseam de el. Primul moment de teatru a fost undeva prin clasa a VII-a, când m-a scos profesoara de fizică la tablă. Nu știam nimic. Era o lecție pe care n-o învățasem deloc și am avut intuiția să iau aparatul de inhalat al unui coleg care avea bronșită. În drum spre tablă, l-am luat și când am ajuns în fața clasei am mimat o criză de astm și atunci, doamna profesoară de fizică s-a speriat îngrozitor și m-a trimis la cabinetul medical. Așa am scăpat de nota 4”, ne-a povestit Anghel.

În liceu era popular pentru că juca baschet

Dacă pentru a scăpa de o notă proastă se folosea de actorie, Anghel Damian nu avea nevoie să joace teatru pentru a intra în vorbă cu fetele. Tânărul era extrem de popular, pentru că făcea parte din echipa de baschet a liceului.

„În liceu, dacă faci sport, mai ales în Liceul George Coșbuc, unde baschetul avea o tradiție, ești foarte popular. Aveam și o trupă de majorete, și galerie la meciuri”, ne-a mai dezvăluit actorul.

