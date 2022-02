În urmă cu ceva timp, Andrei Ștefănescu anunța despărțirea de soția sa, de care a divorțat în mare secret. Cei doi au luat-o pe drumuri diferite, iar fiecare și-a făcut altă relație. Recent, Antonia Ștefănescu s-a despărțit de Enzo de la „Chefi la cuțite”, după 6 luni de relație, iar de atunci au existat mai multe zvonuri că s-ar fi împăcat cu tatăl copilului ei.

Aceștia au negat împăcarea și au spus că păstrează o relație de prietenie de dragul copilului pe care îl au împreună. Noaptea trecută, mașina lui Andrei Ștefănescu a fost fotografiată acasă la Antonia și acesta nu a părăsit imobilul până dimineață, anunță CANCAN.

După imaginile apărute, fosta soție a prezentatorului de la Antena Stars a avut o primă reacție. „Noi am trimis un comunicat despre acest lucru, unde am explicat foarte clar ce s-a întâmplat, ce am făcut și ce o să facem”, a spus Antonia Ștefănescu pentru Playtech.

Deși nu mai formează un cuplu, aceștia au o relație civilizată și se înțeleg de minune. De asemenea, Antonia Ștefănescu a menționat că locuința îi aparține și fostului ei soț.

„Este casa noastră. Facem același lucru, suntem cu Ayan. Facem multe lucruri cu el, nu este nimic diferit față de când am divorțat sau față de sărbători, când am petrecut împreună.

Stăm mult timp cu cel mic, asta facem în continuare. Nu (n.r. nu e vorba de o împăcare), suntem o familie, chiar dacă pare ciudat. Lumea se ceartă, dar aici nu este cazul”, a mai spus Antonia pentru sursa mai sus menționată.

Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat în secret

Prezentatorul TV și soția sa s-au despărțit pe cale amiabilă, la notar, fără ceartă sau alte neînțelegeri. Divorțul lor a avut loc în mare secret, iar Andrei Ștefănescu a fost cel care a anunțat în urmă cu ceva timp despărțirea de mama copilului său.

„Dragii noștri, după cum bine știti, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi, am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

Dupa 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact, la mijlocul acestei veri, am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie, am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, anunța Andrei Ștefănescu în urmă cu ceva timp.

