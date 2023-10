Pe 25 septembrie, Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zăvoranu la Judecătoria Sectorului 1 din București. „Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul! Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea.

Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, la Antena Stars, la scurt timp după ce vedeta a confirmat separarea de el.

Alex Ashraf: „O să discutăm în instanță”

Acum, într-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Alex Ashraf a vorbit despre partajarea bunurilor pe care le are alături de Oana Zăvoranu. El nu se gândește la o împăcare cu aceasta și nici nu are de gând să facă un partaj.

„Niciodată (n.r. dacă s-a gândit la împăcarea cu Oana Zăvoranu). Întreabă-mă de zece ori. Niciodată! Putea foarte bine să lase, să spună, da, am divorțat și atât, lucrurile să se discute în instanță și atât. Ca doar oameni normali și maturi cum am discutat înainte să plec!

Dar se pare că a ales o cale destul de urâtă. Nu (n.r. nu va exista un partaj). Am zis, o să discutăm în instanță! Dacă am ceva să spun, legat de ceva, o să discutăm în instanță”, a spus Alex Ashraf, conform spynews.ro.

Totodată, el nu a răspuns la niciuna dintre acuzațiile Oanei Zăvoranu, care a susținut că acesta a luat peste 160.000 de euro din banii familiei și i-a cheltuit cu presupusa amantă. Alex Ashraf nici nu a vorbit despre problemele pe care le-a avut în mariaj.

„Eu nu vreau să, ți-am zis, să împrăștii cu nămol, nu vreau să vorbesc urât de Oana, nu mă interesează să vorbesc urât de Oana, dacă ea vrea să vorbească urât de mine, treaba ei, nu mă interesează! Din momentul în care am ieșit și am anunțat divorțul nu m-a mai interesat Oana Zăvoranu!”, a mai spus Alex Ashraf.

Oana Zăvoranu e femeie liberă

Miercuri, 27 septembrie, vedeta a anunțat că ea și soțul ei s-au separat după 10 ani de relație și 7 ani de căsnicie și că acum e „liberă și disponibilă”. „Sunt în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege… Asta sunt eu… e pansivă și cu chef de viață și iubire multă. Să vină pretendenții, glumesc. Să dați anunț că sunt liberă și disponibilă. O să vă ia foc ziarele”, a spus Oana Zavoranu pentru Antena Stars.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt împreună din anul 2013, iar căsătoriți sunt din anul 2016. De o lungă perioadă de timp se zvonea că cei doi nu mai formează un cuplu, că el are deja o altă relație. În urmă cu mai bine de două luni, ea a infirmat speculațiile.

„Mariajul nostru e foarte bine! Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!”.