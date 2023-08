Alina și Ilan Laufer au avut două evenimente de sărbătorit în familia lor. Omul de afaceri și politician și-a sărbătorit ziua de naștere, dar cei doi au sărbătorit și 10 ani de căsnicie. Pentru soțul ei, Alina Laufer a pregătit o surpriză mult așteptată, mai exact o vacanță în Turcia, acolo unde vor merge cu gemenii.

„Încercăm să ne facem cadou reciproc puțină liniște, dar nu prea reușim. Ne-am făcut cadou o vacanță în Turcia, cu tot cu copii. Karina tocmai ce s-a întors din Turcia, nu mai merge cu noi, că nu are ce să facă cu ăștia mici. Ea e mare deja! Da, m-am pregătit cu o ținută specială pentru acest eveniment. Un copil într-o mână, alt copil în cealaltă… Am aflat și eu că la 10 ani e căsnicia de oțel! Eu zic că Ilan, soțul meu, are nervi de oțel! Cu noi, cu toată lumea!”, a declarat Alina Laufer pentru Click!.

Ilan Laufer a dezvăluit că și el i-a făcut soției sale un cadou și obișnuiește să facă acest lucru în fiecare an la aniversarea lor. Omul de afaceri, care a împlinit recent 40 de ani, și-ar mai dori un copil.

„Am făcut azi cardio la ziua mea, alergând de la o masă la alta, din interior în exterior, să am grijă de toată lumea să se simtă bine. Mă simt bine! Noi sărbătorim astăzi și 10 ani de căsnicie. Copiii noștri sunt sănătoși toți. I-am făcut la cadouri Alinei, și de un an de căsnicie și de doi și în fiecare zi îi fac cadou de căsnicie, așa că… Suntem bine, suntem sănătoși, suntem bucuroși, eu sunt în formă numai cât stau și alerg după copii! Pentru mine îmi doresc să ne fie bine, să fim sănătoși, copiii să crească mari fără probleme, noi să putem să fim niște părinți buni pentru ei și asta îmi doresc cel mai mult!”, a declarat și sărbătoritul Ilan Laufer pentru sursa mai sus-menționată. Soțul Alinei a făcut și o declarație surprinzătoare: „Mai facem încă un copil, sigur că da!”.

Alina și Ilan Laufer au împreună doi copii, gemeni, iar vedeta mai are o fată, în vârstă de 14 ani, din căsnicia cu Jorge.

Alina și Ilan Laufer s-au mutat pentru a opta oară în ultimii 10 ani

Alina și Ilan Laufer sunt căsătoriți de un deceniu, iar cei doi s-au mutat până acum nu mai puțin de opt ori. În toamna anului trecut, cuplul renunțase la vila din Corbeanca pentru un apartament în București, despre care vedeta spunea că este fix ceea ce trebuie pentru ea și familia ei. Erau la 10 minute de Parcul Herăstrău și foarte aproape de școala la care fiica ei, Karina, învață, dar și aproape de biroul lui Ilan.

Acum, cei doi au luat decizia de a se muta din nou, dar de data aceasta la casă. Alina Laufer a declarat că acum au grădinița gemenilor mult mai aproape, iar pentru ei mutatul este ceva obișnuit.

