Andreea Bălan colaborează cu Antena 1 de mulți ani. Are contract cu acest post și de-a lungul anilor a apărut la multe emisiuni, în diferite ipostaze. Cântăreața își anunță acum revenirea, după o pauză a proiectelor în care a fost implicată.

În primul rând, emisiunea „Te cunosc de undeva”, unde ea e jurat, va avea un nou sezon. În plus, Andreea Bălan va susține și un moment spectaculos pe gheață, la „Dancing on Ice”. De săptămâni se antrenează, după cum a și specificat în mesajul postat chiar aseară, 22 martie.

„Dragii mei, sunt foarte fericită să va anunț în sfârșit pentru ce mă antrenez de ceva timp. Ei bine, în ultima lună, m-am antrenat zilnic (cu vânătăi, julituri, tăieturi) pentru un super moment special în emisiunea @dancingoniceromania ? pe care îl veți vedea într-una din galele viitoare. Și, sunt cea mai norocoasă, deoarece am cel mai potrivit partener, super talentat, puternic, ambițios și charismatic, @coconu_200, care îmi face toate nebuniile (prizele) și alături de el pot să zboor până la stele. Sincer, nu credeam că voi mai găși ceva care să îmi placă atât de mult la fel ca muzica și dansul, dar iată că patinele și gheața m-au făcut să mă îndrăgostesc iremediabil.

Ador efectiv să patinez câteva ore bune pe zi și nu am crezut că mă va împlini sufletește atât de mult. De menționat că nu am patinat niciodată (ora în care doar am pus patinele în picioare anul trecut pentru un vlog, nu se pune), iar acum îmi doresc să fiu cât mai bună și să performez măcar 50% față de cum o fac deja în dans. Alături de noi în poză este antrenorul italian @andreavaturi, care ne-a ajutat cu coregrafia. Va urma și un vlog în care voi povesti cât de greu a fost să învăț. Până atunci, stați cu ochii pe Dancing on ice în fiecare sâmbătă de la ora 20. Când vom fi pregătiți, vom performa ?? Abia aștept”, a transmis vedeta.

„Dancing on Ice” e la primul sezon, emisiunea fiind prezentată de Ștefan Bănică jr și Irina Fodor. Echipele care au rămas în concurs sunt formate din Nicolai Tand și Daniela, Jean Gavril și Ana, Carmen Grebenișan și Lilian, Oase și Andreea, Ruby și Zsolt, Cosmin Natanticu și Maria, dar și Sore și Grațiano.

