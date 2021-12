Vedetă de televiziune, prezentatoare TV, antreprenoare, Andreea Marin muncește mult în această perioadă, chiar și 14-16 ore pe zi. Are multe campanii, dar de Crăciun ia pauză. Pe 22 decembrie e ziua ei, atunci va sta alături de familia ei, de cei dragi.

„Decembrie este o lună plină pentru mine mereu și, spre finalul ei, e întâi ziua Violetei (pe 15 decembrie a împlinit 14 ani, n.r.), apoi a mea (47 de ani, pe 22 decembrie, n.r.), apoi Crăciunul și finalul de an… Vreau să fiu acasă, nicăieri altundeva nu e mai frumos și mai bine pentru mine, sincer. Oameni dragi, căldura sufletească, brazii împodobiți, masa cu bunătăți, clinchete și sunet de pian, pisicile leneșe și cățeii agitați, dar și ciripit de păsărele în gospodăria noastră… și lui Moș Crăciun îi place popasul la noi!”, a povestit vedeta pentru tvmania.ro.

„Dragostea pe care o am să rămână acolo”

Pentru următoarea etapă din viața ei, vedeta a spus că își dorește „pace interioară și echilibru, sănătate și dragostea pe care o am să rămână acolo, ca o pavăză a mea. Nu poți avea totul în viață, dar prețuiesc ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu și iubesc oamenii puțini și buni care-mi sunt alături, la bine, dar și la greu. Și sănătate, că-i mai bună decât toate, pentru noi toți!”.

Povestea de iubire dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin a avut trei mariaje, care nu au rezistat probei timpului: Cristian Gheorghiță (1995-1998), Ștefan Bănică junior (2006-2013), alături de care are o fetiță, Ana Violeta, și Tuncay Ozturk (2014-2017). Jurnalistă, producătoare, prezentatoare TV și ambasador UNICEF, printre altele, vedeta trăiește de șase ani o altă poveste de dragoste, cu Adrian Brâncoveanu, fost consul al României în Libia.

Recent, Andreea Marin a spus că e pregătită și pentru al patrulea mariaj. „Nu trebuie să faci paralele și să-ți închipui că dacă nu ți-a ieșit ceva la un moment dat în viață, n-o să-ți iasă niciodată. Da, cred în căsătorie, asta nu înseamnă că alerg după ea. Căsătoria în sine ar trebui să lege oamenii, să se simtă mai responsabili unul pentru celălalt, să pună cărămidă peste cărămidă împreună. Nu e de ajuns s-o prețuiești de unul singur, îți trebuie și un partener pentru asta. Prețuiesc instituția căsătoriei și chiar dacă eu am avut parte de nepotriviri, nu le-aș spune eșecuri, nu înseamnă că o să cad într-un butoi cu melancolie sau să văd dramatică situația”, a spus „Zâna” în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Totodată, Andreea Marin a mărturisit că nu e de acord cu cei ce stau într-un mariaj cu prețul propriei fericiri. „Nu cred în cei ce stau să numere de câte ori se căsătorește cineva. E simplu să judeci de pe margine, ai fost tu în situația lui, în papucii lui? Dacă tu consideri că trebuie să stai nefericit într-o căsătorie doar ca să bifezi numărul 1, e problema ta. Eu gândesc altfel”, a mai susținut ea.

