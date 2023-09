„Sunt foarte bine. Viața mea decurge frumos și lin, și cum nici nu am visat, poate, vreodată! Suntem foarte fericiți, suntem liniștiți. Ne înțelegem minunat. Am un soț extraordinar, care este și cel mai bun prieten al meu. Exact genul de partener pe care nu credeam că o să îl întâlnesc vreodată sau că o să am eu parte de așa ceva.

Pur și simplu ne completăm din toate punctele de vedere. Este sprijinul meu, dragostea mea. Și atunci când doi oameni se înțeleg bine și frumos, pot să construiască lucruri minunate împreună și să aibă o familie frumoasă”, a declarat Catrinel Sandu pentru revista VIVA!

„Planurile noastre s-au schimbat un pic vara aceasta, pentru că Larei, fetei celei mici, i-a expirat pașaportul. Am realizat destul de târziu. Am aplicat să îl schimbăm, numai că aici durează foarte, foarte mult.

Am încercat toate variantele posibile și pentru a-l face la urgență, dar tot nu am reușit. A durat opt săptămâni, și atunci nu am mai avut timp să venim în România. Eu în fiecare an, de trei ani încoace, în luna iunie merg în Orlando, pentru o săptămână, și fac parte din juriul de la World Ballet Competition. E cea mai mare competiție de balet, unde vin de peste tot din lume”, a mai spus Catrinel pentru sursa citată.

Catrinel este antrenoare de dans dans în SUA. „Eu reprezint România de trei ani de zile. În funcție de acest eveniment, eu îmi planific vacanța. Competiția poate fi în luna iunie, și atunci nu plec nicăieri, tocmai din cauza acestui concurs. Este o onoare pentru mine să fiu acolo și, din punct de vedere profesional, învăț foarte multe lucruri. Anul acesta am participat ca jurat, ca și în ceilalți ani, dar nu numai, ca și coregraf și profesor. Am avut doi elevi de la mine de la școală care au participat și am fost extraordinar de mândră.

Și, pentru că pașaportul fetei nu a venit, am decis pe ultima sută de metri să nu mai venim în România, pentru că nu am fi putut veni și sta foarte mult.

Am fi putut sta doar cinci zile. Și atunci am decis să luăm un cruise. Și am fost plecați în croazieră de șapte zile în Bahamas, Honduras, Mexic și a fost super. M-am îndrăgostit de acest tip de vacanță. Este a treia oară când mergem în cruise și ne-am propus, eu și Steve, ca în fiecare an să mergem” spune Catrinel.

