În urmă cu câteva luni, Connect-R a lansat prima sa carte, unde a scris despre viața sa și a spus motivul real al despărțirii de Misha, mama fiicei lui. Artistul a recunoscut că a fost infidel, iar soția nu l-a putut ierta.

Cântărețul mărturisește că s-au vândut deja 3.000 de exemplare din cartea sa „Din livada cu nuci”. De asemenea, Connect-R spune că nu va exista volumul al doilea, însă are în plan să scrie o altă carte, unde va fi o cu totul altă poveste.

„S-au dat deja 3.000 de exemplare și cred că primul stoc mai are în jur de 1.000. Și sperăm să facem și stocul al doilea, că așa ar fi normal. Nu, nu urmează și volumul al doilea. Următoarea carte are o altă poveste. Nu, nu are nicio legătură cu autobiografia.

Va fi o carte despre singurătate, de fapt, despre însingurare și are un titlu mai mult decât sugestiv și anume „Când ceasul bate Tik Tock”. Tocmai, pentru că am reușit să fac diferența între singurătate și însingurare. Nu sunt singur, nu sunt însingurat, în niciun caz”, a povestit Connect-R, într-un interviu acordat pentru „Xtra Night Show”, potrivit Fanatik.

Recomandări Partidele de extremă dreapta, în ascensiune în toată Europa. Ce le face atractive în rândul electoratului

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Nu îmi voi face o altă relație până când ea nu își va face o altă relație”

În anul 2013, Misha și Connect-R se căsătoreau, iar 5 ani mai târziu au divorțat. Tot 5 ani au trecut de când au semnat actele de divorț și de când nu mai formează oficial un cuplu. După despărțire, cei doi au continuat să locuiască mult timp împreună și toate vacanțele au fost în familie.

Connect-R a mărturisit că își dorește să își refacă viața, însă nu va face acest pas până când Misha nu își va găsi pe altcineva. Artistul și-ar fi dorit să se împace cu mama fiicei lui, însă aceasta nu a vrut să-l ierte.

„Toate vacanțele mele, de cinci ani, de când am divorțat, nu sunt decât cu ea și cu fata. Eu nu plec în vacanță cu femei, cu gașcă, nu există așa ceva. Merg cu fosta mea soție și cu fata în vacanță. Suntem împreună, dar fără nicio apropiere intimă, fără sex. Noi nu ne-am refăcut viața, suntem singuri. Eu aș vrea să îmi refac viața, cred că și ea ar vrea, doar că nu, deocamdată. Eu am trecut de purgatoriu, sunt stabil, știu cine sunt. Dar nu am nicio relație și nici nu îmi voi face. Spun hotărât: nu îmi voi face o altă relație până când ea nu își va face o altă relație.

Recomandări Bărbatul de 43 de ani din Tadjikistan care a ucis doi oameni în aeroportul din Chișinău era urmărit pentru că a răpit un director de bancă. Unde voia să ajungă

„Eu voi ține ușa asta deschisă”

Eu voi ține ușa asta deschisă. Cred foarte tare că atunci când Dumnezeu binecuvântează doi oameni cu un prunc, el are ceva planuri cu cele trei suflete. Eu mai aștept. Și ea cred că mai așteaptă. Și dacă reapropierea se va face, eu voi fi foarte bucuros. În momentul în care ea își va reface viața, am să închid și eu acest capitol. Distanța dintre noi cred că este o binecuvântare”, a scris Connect-R în cartea sa.

Playtech.ro Descoperire halucinantă la înmormântarea lui Melis! Ce s-a aflat despre adolescentă e cumplit

Viva.ro Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar a ieșit la iveală un detaliu neașteptat! Ce înțelegere au făcut cei doi

PUBLICITATE Dr. Neagu, neurolog, despre cel mai dificil moment din carieră: diagnostic crunt, pentru o persoană apropiată

FANATIK.RO Destinația din România unde o vacanță ultra all inclusive costă 900 de lei pe noapte. Turiștii sunt încântați: „De vis”

Știrileprotv.ro Ce escrocherii făcea „Il Capo di tutti capi”, șeful de la RAR Grivița care nu fusese niciodată angajat al instituției

Observatornews.ro "Raiul a mai câștigat un înger. Craiova te plânge". Melis, fata de 14 ani ucisă în Grădina Botanică, condusă astăzi pe ultimul drum

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro 'Nu muncesc, sunt măritată cu un domn în vârstă, generos'. Corina Caragea, pusă la zid pentru vacanțele dese. Ce mesaj le transmite cârcotașilor