În urmă cu aproximativ doi ani, Gina Pistol și-a anunțat retragerea de la Antena 1, din emisiunile „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, pentru a avea mai mult timp pentru familie, în special pentru Josephine, fiica ei și a lui Smiley. În tot acest timp, ea a muncit în continuare pentru unele campanii plătite în mediul online, dar și la TV.

A făcut reclamă la șampoane, la produse cosmetice, la haine și altele. Acum, Gina Pistol a venit cu vești pentru fanii ei din mediul online. „Am zis să fac mai fac și eu niște Story-uri să mai vorbesc cu voi, în cazul în care vă întrebați ce mai fac. Fac bine, nici eu nu știu ce naiba fac. Alerg de dimineață până seara”, a transmis vedeta ieri, pe Instagram.

Gina Pistol: „O să vă povestesc despre asta în curând”

Totodată, Gina Pistol a anunțat că lucrează la unele proiecte, însă nu a dezvăluit care sunt acestea. „Ideea este că mi se întâmplă foarte multe lucruri faine, o să vă povestesc eu despre ele. Încerc întâi să mi le așez așa, în cap, în suflet, în viață.

Am o viață foarte agitată, dar mi se întâmplă foarte multe lucruri mișto. O să vă povestesc despre asta în curând. Până atunci sper că sunteți bine, sănătoși, sănătoase. Și eu sunt bine, sănătoasă. Cam atât de la mine”, a mai spus Gina Pistol pe InstaStory.

Problemele care au determinat-o pe Gina Pistol să se retragă din televiziune

Într-un interviu pentru viva.ro, Gina Pistol a vorbit despre problemele care au determinat-o să se retragă din televiziune. Anul 2022 a fost unul foarte greu pentru prezentatoarea TV, care s-a confruntat cu mai multe situații neplăcute. A trecut printr-o depresie după ce a devenit mamă, apoi a ajuns la epuizare din cauza programului încărcat pe care îl avea. Smiley și-a sfătuit soția să ia o pauză pentru a se ocupa mai mult de starea ei de sănătate, dar și psihică.

„Anul 2022 a fost foarte, foarte greu pentru mine. M-am confruntat cu o depresie pe care majoritatea proaspetelor mămici o are, am avut și un episod de burnout destul de urât, am și sindromul copilului sărac, având multe lipsuri în copilărie. Cumva, de la 17 ani, de când am început să muncesc, trag foarte mult de mine tocmai ca să acopăr acele lipsuri pe care le mai am undeva în adâncul meu.

Cred că majoritatea oamenilor mă înțeleg. Așa că am pus multă presiune pe mine și la filmări, și cu toate campaniile pe care le aveam de livrat. Ulterior am avut două episoade de COVID care au dat cu mine de toți pereții. Anul trecut am realizat cât de fragili suntem, de fapt. Așadar, am simțit nevoia să pun stop, nevoia să mă ocup puțin de mine și să mă adun. Așa cum îmi spunea și Andrei, soțul meu: «Noi avem nevoie de tine să fii sănătoasă și la trup, și la minte, și la suflet….». Încă nu am reușit să îmi revin sută la sută, dar încerc să am mai multă grijă de mine”.

