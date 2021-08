Dezvăluirile făcute de iubita lui Bobby Păunescu, după câteva luni de relație. „A cuceri o femeie adevărată nu înseamnă mese la terase”

Într-un interviu acordat pentru Impact.ro, bruneta a vorbit despre cât de romantic este Bobby și cum a cucerit-o.

„De când am apărut pe diferite scene am fost cerută în căsătorie, însă până acum am refuzat toate ofertele. Niciuna nu mi-a atras atenția sau interesul, au fost doar jocuri ale tinereții.

Acum sunt într-un moment frumos al vieții mele și ca și metaforă, au bătut unele clopote minunate, săptămânile trecute în Positano, unde am avut cu Bobby o vacanță idilică.

Bobby, cum am menționat și cu alte ocazii, m-a cucerit cu bunătatea lui și cu dorința lui de a înțelege felul meu de a fi. Respect foarte mult acest aspect și cred că asta contează.

A cuceri o femeie adevărată nu înseamnă mese la terase și plimbări nocturne cu mașina, înseamnă respect și drag de a petrece mult timp cu acea femeie.

Romantismul este în ochii privitorului, nu? Eu îl văd romantic și mă bucură prezența lui. Asta contează pentru mine. Primesc flori proaspete aproape zilnic de la el. Mă răsfață!”, a spus soprana Adriana Ilie.

