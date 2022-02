Chiar dacă este singură, Rona Hartner a petrecut de Ziua Îndrăgostiților și s-a simțit extraordinar de bine la petrecerea la care a fost invitată. Artista, în vârstă de 49 de ani, s-a bucurat de fiecare moment, chiar dacă în urmă cu aproximativ un an a divorțat.

„Eu anul acesta nu eram pregătită să sărbătoresc Valentine’s Day și nici să fac petrecere. Am fost invitată la o petrecere și totul a fost sub formă de inimioare, am făcut muzică, am cântat împreună și am băut, iar mai apoi am venit acasă. Am avut o seară foarte frumoasă”, a declarat Rona Hartner la Antena Stars, relatează Spynews.

Spre surprinderea tuturor, vedeta a făcut o mărturisire total neașteptată despre fostul soț. Deși la un moment dat declara că este gata să își refacă viața alături de altcineva, acum situația s-a cam schimbat.

„Trebuie să termine cu legăturile alea din trecut”

Rona Hartner a dezvăluit că l-a iertat pe Herve Camilleri și s-ar împăca oricând cu el, însă numai cu o condiție. Fostul soț al artistei i-a făcut o declarație neașteptată de dragoste și i-a spus că va rămâne singur pentru totdeauna, dacă ea nu își mai dorește să fie cu el. Pe de altă parte, Rona Hartner susține că este mult mai fericită singură, astfel că șansele unei împăcări sunt minime.

„Ieri chiar mi-a spus, nu știu dacă știe că este Valentine’s Day, că nu sărbătoream asta niciodată. El chiar mi-a spus că a decis să rămână singur pentru totdeauna pentru că dacă nu a reușit să fie cu mine, nu mai vrea să fie cu altcineva. Eu în sufletul meu l-am iertat și m-aș împăca cu el și mâine, însă este complicat.

Trebuie să termine cu legăturile alea din trecut, asta clar. Nu-mi doream să fiu singură la 49 de ani, dar accept ideea că poate nu a fost doar voința mea ca această relație să se termine. O să încerc să accept. Sunt mult mai fericită singură”, a declarat Rona Hartner la Antena Stars.

