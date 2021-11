Dubla campioană de Grand Slam a mărturisit într-o postare pe Facebook, că la începutul acestui an, familia sa a trecut printr-o durere de nedescris, după ce mătușa ei s-a stins din viață. După momentele cumplite pe care le-a trăit pe plan personal, Simona Halep a avut o serie de accidentări.

„Ei bine… 2021 ai fost, hmmm, greu de descris! Sinceră să fiu, a fost un an incredibil de provocator! Chiar la începutul anului, inimile noastre, ale celor din familie, au fost sfâșiate de durere, deoarece am pierdut una dintre rudele noastre foarte apropiate, sora tatălui meu, mătușa mea! A fost o persoană puternică, specială și va rămâne mereu în inimile și în mintea noastră. A fost cel mai greu moment pentru mine și mi-a luat ceva timp să-l accept, dar am înțeles până la urmă că asta este viața și că trebuie să depășim durerea și să rămânem puternici.

Am fost epuizată emoțional o perioadă lungă și apoi am suferit mici accidentări, până a venit cea mare, accidentarea la gambă de la Roma. Nu știam cum să mă descurc pentru că nu m-am confruntat niciodată cu așa ceva înainte. Dorința mea de a juca a fost uriașă, dar nu am putut juca câteva luni și am lipsit de la Roland Garros, nu am putut să-mi apăr nici titlul de la Wimbledon. Am început să am îndoieli și să mă întreb dacă aș putea să mă revin acolo unde am fost odată, dacă voi rezista din punct de vedere fizic”, a scris Simona Halep pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Simona Halep privește cu optimism spre noul sezon

Deși acest an a fost presărat cu multe obstacole pentru ea, jucătoarea de tenis a mulțumit public tuturor celor care au fost alături de ea în toată această perioadă. Simona Halep privește cu optimism spre noul sezon, dar până atunci își dorește să se bucure de vacanța pe care o are.

„Lucrul de care sunt cea mai mândră după toate aceste provocări este că astăzi am încredere că voi juca din nou bine și, cu multă muncă, voi reuși alte performanțe grozave pe teren. Anul acesta nu a început bine, dar s-a terminat într-un mod pozitiv și sunt încântată de ceea ce urmează. Îi mulțumesc lui Darren pentru că a fost alături de mine în aceste vremuri grele!

Mulțumesc lui Daniel că a fost mereu acolo! Mulțumesc noului meu antrenor, Adrian, pentru că a revenit și mi-a redat încredere și un zâmbet pe teren. Mulțumesc preparatorilor fizici că au avut grijă de mine de fiecare dată. Mulțumesc familiei mele pentru că m-a susținut indiferent de situație! Mulțumesc prietenilor mei foarte apropiați pentru că îmi sunt mereu alături! Mulțumesc soțului meu pentru că face parte din viața mea! 2022, abia aștept cu nerăbdare să te cunosc, dar acum, vacanță, te rog!”, a continuat mesajul campioana tenisului la miezul nopții.

Citeşte şi:

Cu ce se ocupă CRBL de când s-a mutat în Spania. Cântărețul are o nouă afacere: „E o creație unicat”

Anamaria Prodan s-a pozat în lenjerie intimă. Impresara a renunțat la inhibiții și a lăsat totul la vedere

Conflict între Ilie Năstase și Ciprian Marica. Ce acuză fostul jucător de tenis

PARTENERI - GSP.RO Ilie Năstase, acuzații extrem de grave la adresa lui Ciprian Marica: „Nu-mi vine să cred! M-a păcălit, merg la poliție!” » Reacția lui Marica

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro Polonia trimite mesaje de avertizare migranţilor: "Graniţa e sigilată. Nu acceptaţi pastile de la soldaţii din Belarus". Ce ar conţine acele "pastile"

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2021. Peștii sunt în elementul lor, dar asta nu înseamnă că și cei din jur se vor simți la fel de bine ca ei

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ: A fost anunțat primul caz. „Este vorba de un bărbat de 30 de ani din Bucureşti”

Telekomsport INCENDIAR! O mare vedetă, dezvăluiri despre Mădălina Ghenea: ”Nimeni n-a reuşit asta”

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute